Quanto costerà GTA 6? La fascia di prezzo svelata dal CEO di Take-Two

Il prezzo di Grand Theft Auto VI continua a essere uno dei temi più discussi tra i videogiocatori, ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio.

A parlarne è stato Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two Interactive, che durante un’intervista ha lasciato trapelare un’indicazione tutt’altro che secondaria.

Senza fornire cifre ufficiali, Zelnick ha affrontato il tema delle pubblicità nei videogiochi, chiarendo una posizione molto netta: inserire advertising invasivo in titoli venduti a prezzo pieno non è una strada che intende percorrere. Ed è proprio in questo passaggio che si nasconde il dettaglio più interessante.

Una fascia di prezzo sempre più concreta

Nel suo ragionamento, Zelnick ha fatto riferimento alla fascia dei 70 dollari, che nel mercato europeo si traduce realisticamente in circa 70-80 euro. Non è una conferma ufficiale, ma il messaggio è abbastanza chiaro: Grand Theft Auto VI dovrebbe collocarsi in quella zona di prezzo, oggi considerata lo standard per i titoli tripla A.

Un’indicazione che, nel contesto attuale, suona quasi rassicurante. Negli ultimi mesi infatti si sono rincorse ipotesi molto più spinte, con alcuni analisti pronti a scommettere su un prezzo di lancio vicino ai 90 euro o anche oltre. Uno scenario che riflette l’aumento dei costi di sviluppo e le trasformazioni dell’intero settore.

Non è un’ipotesi campata in aria. Basta guardare cosa è successo con Mario Kart World, arrivato sugli scaffali a circa 90 euro nella sua versione fisica per Nintendo Switch 2. Un precedente che ha inevitabilmente alzato l’asticella delle aspettative, e anche delle preoccupazioni.

Niente pubblicità invasive dentro GTA 6

Un altro punto chiarito dal CEO riguarda un tema che aveva fatto discutere negli ultimi mesi: la possibile presenza di pubblicità all’interno del gioco. Zelnick ha escluso questa possibilità, almeno nella forma più tradizionale e invasiva.

Il riferimento è al mondo di gioco di GTA 6, ambientato nello stato immaginario di Leonida, dove qualcuno ipotizzava l’inserimento di marchi reali o contenuti sponsorizzati. L’idea, almeno per ora, resta fuori dal progetto.

Una scelta che punta a preservare l’esperienza di gioco e che si collega direttamente al discorso sul prezzo: se un titolo viene venduto a tariffa piena, deve offrire un’esperienza completa, senza compromessi o distrazioni commerciali.

Nel corso dell’intervista si è aperto anche un altro fronte interessante, quello legato al pubblico. C’è chi sostiene che i fan storici di Grand Theft Auto V, oggi più adulti e con meno tempo libero, possano vivere il nuovo capitolo con minore intensità.

Zelnick però ribalta questa lettura. Secondo il CEO, Grand Theft Auto VI si troverà davanti una nuova generazione di giocatori pronta a immergersi fin da subito, mentre chi è cresciuto con la saga potrà affrontarlo con un approccio diverso, più flessibile.

In questo scenario, il prezzo diventa un elemento chiave. La soglia dei 70-80 euro appare oggi come il punto di equilibrio tra sostenibilità industriale e accessibilità per il pubblico, in un mercato dove tutto, dai videogiochi alla tecnologia, continua ad aumentare.

E proprio per questo, più che una semplice indiscrezione, quella emersa dalle parole di Zelnick sembra già una direzione abbastanza chiara.