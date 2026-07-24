Replaced: dove trovare tutti i potenziamenti della pistola

In REPLACED, il side-scroller d’azione in cui Warren Marsh attraversa Phoenix-City e le aree industriali che la circondano, i sei potenziamenti della pistola si recuperano tra capitolo 3 e capitolo 6 e servono, fin dalle prime ore, ad aumentare l’energia assorbita con i colpi corpo a corpo, quella che poi alimenta arma da fuoco e attacchi overdrive. Non sono molti, e proprio per questo conviene sapere dove cercarli: alcuni compaiono lungo il percorso principale, altri richiedono una deviazione di pochi secondi, altri ancora passano da una missione o da un minigioco che si può facilmente lasciare indietro.

Perché i potenziamenti della pistola in REPLACED contano davvero

I potenziamenti per l’arma da fuoco sono tra i collezionabili più utili di REPLACED: non aumentano il danno in modo diretto, ma migliorano la quantità di energia ottenuta a ogni attacco corpo a corpo andato a segno. In pratica, più energia si accumula, più spesso si può usare la pistola e, quando serve, anche le mosse overdrive, che nelle fasi avanzate fanno la differenza.

Nel gioco sono sparsi insieme ad altri oggetti, come Med-Stim e potenziamenti della salute, ma risultano meno numerosi e quindi più facili da mancare. C’è anche un motivo in più per recuperarli tutti: completando la raccolta si sblocca il trofeo “Top Gear”, un dettaglio che per chi punta al completismo pesa, eccome.

Capitolo 3 e capitolo 4: i primi due Induttori e la ricompensa di Excalibur

Il primo snodo utile arriva nel capitolo 3, dentro l’Impianto di Trattamento Acque, nella cosiddetta Stanza del Vapore. Qui si trova Induttore Cinetico 1, che aumenta l’energia assorbita per ogni colpo a segno: bisogna spostarsi sul lato destro della grande sala con l’enigma dei getti di vapore, poi scendere fino in fondo. Il potenziamento, in quel momento, si vede su una grata metallica nell’angolo più lontano della stanza.

Nel capitolo 4, invece, Induttore Cinetico 2 non si raccoglie a terra ma si ottiene come ricompensa automatica. Serve battere il record del minigioco arcade “Jumper” alla Western Station e poi parlare con Susan, che consegna il potenziamento dopo il punteggio migliore. È una scena breve, quasi asciutta, ma facile da saltare se si tira dritto.

Sempre alla Stazione Ovest passa anche un altro upgrade legato all’arsenale, anche se non riguarda la pistola in senso stretto. Completando la missione secondaria facoltativa Excalibur si riceve il Riduttore, l’unico potenziamento dedicato al piccone, che da quel momento genera energia: non rientra nel conteggio dei sei moduli per la pistola, però torna utile e conviene prenderlo nello stesso tratto di gioco.

Capitolo 5: il terzo potenziamento nell’edificio abbandonato tra i campi

Il capitolo 5 nasconde Induttore Cinetico 3 in una delle sezioni che più invitano a guardarsi attorno. La zona è quella dell’Abandoned Building in Field, l’edificio abbandonato tra i campi attorno a Phoenix-City, durante la sequenza stealth con i droni di sicurezza.

Dopo essersi calati dal tetto e aver toccato l’erba, bisogna voltarsi subito e andare a sinistra, verso il piano inferiore in rovina. Lì si incontra prima il collezionabile musicale “A View to Die For” e, poco più in là, all’estremità sinistra del passaggio, il terzo upgrade della pistola. Un dettaglio minimo, quasi una svolta di pochi metri, eppure è uno di quelli che si perdono più spesso.

Capitolo 6: gli ultimi due potenziamenti prima del laboratorio R.E.A.C.H.

Gli ultimi due moduli si trovano entrambi nel capitolo 6, quando il ritmo accelera e l’ambientazione si sposta verso la struttura legata al laboratorio R.E.A.C.H.. Il quarto, Induttore Cinetico 4, compare all’inizio del capitolo, nell’area con le grandi tubature bianche e blu all’esterno. Davanti c’è un percorso con getti di vapore: bisogna usare il doppio salto per superare gli ostacoli e atterrare sul balcone inferiore dell’edificio a destra, non su quello più alto. Da lì si entra in una stanza nascosta, poi si scende in quella sottostante, dove il potenziamento è appoggiato sopra una console contro la parete.

L’ultimo, Induttore Cinetico 5, si recupera nella sala batterie vicina al laboratorio, un magazzino pieno di accumulatori dove per entrare va prima violato il sistema di sicurezza. Una volta aperto il passaggio, il potenziamento si trova su uno scaffale all’interno della stanza. È il sesto e ultimo upgrade della linea dedicata alla pistola: da quel punto in avanti, con la barra energetica gestita meglio, gli scontri finali diventano più leggibili e meno punitivi.

Per chi vuole evitare avanti e indietro inutili, la sequenza è questa: capitolo 3 per il primo modulo, capitolo 4 per il secondo e per la ricompensa di Excalibur, capitolo 5 per il terzo, capitolo 6 per gli ultimi due. Tutto il resto, in REPLACED, dipende da quanto si ha voglia di esplorare. Ma in questo caso, solo allora, l’esplorazione ripaga davvero.