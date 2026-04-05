Resident Evil 30° anniversario: ottieni gratis i 10 avatar PlayStation per celebrare la saga

Resident Evil festeggia il trentesimo anniversario con una promozione imperdibile: 10 avatar PlayStation gratis per tutti i fan della serie!

In occasione dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario di Resident Evil, Capcom e Sony hanno lanciato una promozione speciale che regala ai giocatori 10 avatar PlayStation gratuiti, per personalizzare il proprio profilo con immagini di alcuni dei personaggi più iconici della serie. Scopriamo come ottenere il tuo set gratuito prima che l’offerta termini!

Come ottenere gli Avatar PlayStation gratuiti di Resident Evil

Per celebrare il trentesimo anniversario di Resident Evil, Sony ha creato una pagina web dedicata, dove tutti i fan della saga possono riscattare gratuitamente un pacchetto di avatar esclusivi. Questi avatar sono dedicati a cinque dei personaggi principali della saga: Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Chris Redfield, Jill Valentine, Grace Ashcroft e Ada Wong. Ogni personaggio è rappresentato sia in versione in-game che in una splendida illustrazione realizzata appositamente per l’anniversario della serie.

Per ottenere gli avatar, tutto ciò che devi fare è visitare la pagina della promozione, effettuare l’accesso con il tuo account PlayStation e cliccare su “Iscriviti”. Dopo aver completato questo passaggio, riceverai un codice promozionale direttamente via e-mail o tramite notifiche sull’applicazione PlayStation o sul sistema PS4/PS5. Questo codice sarà utilizzabile esclusivamente per l’account PlayStation per il quale è stato richiesto e ti permetterà di riscattare gli avatar gratuitamente.

Termini e scadenze

L’offerta è valida solo fino al 30 aprile 2026, quindi assicurati di iscriverti entro quella data per ottenere i tuoi avatar gratis. Una volta ottenuto il codice, potrai riscattarlo fino alla fine di giugno 2026.

Un anniversario da celebrare con stile

Con questa promozione, i fan di Resident Evil possono celebrare il trentesimo anniversario in grande stile, aggiungendo al loro profilo PlayStation avatar esclusivi dei personaggi più amati della saga. Non perdere l’opportunità di personalizzare il tuo account con queste immagini uniche e di festeggiare il compleanno di una delle serie di videogiochi più iconiche di sempre.