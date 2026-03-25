Resident Evil Requiem corre più veloce di tutti: 6 milioni di copie vendute in poche settimane

Luigi Capozzoli
Pubblicato il 25 mar 2026
Resident Evil Requiem corre più veloce di tutti: 6 milioni di copie vendute in poche settimane

6 milioni di copie in meno di un mese non sono solo un numero, sono una direzione chiara. Resident Evil Requiem sta correndo più veloce di tutti i capitoli precedenti, e lo sta facendo in un momento in cui il mercato è affollato, competitivo, a tratti saturo.

Il dato ufficiale arriva da Capcom e racconta una crescita quasi lineare: cinque milioni a inizio marzo, un altro milione nel giro di pochi giorni. Una progressione che, a guardarla bene, dice molto più del semplice successo commerciale.

Un record che non nasce per caso

Requiem è il capitolo che ha raggiunto più rapidamente questo traguardo nella storia della serie. Non è solo merito del nome, che pesa ancora dopo quasi trent’anni. Qui c’è anche una fiducia accumulata negli ultimi anni, costruita tra remake riusciti e capitoli principali che hanno saputo cambiare senza perdere identità.

Il punto è proprio questo: Resident Evil non è rimasto fermo. È cambiato quando serviva, ha rischiato quando era necessario. E oggi raccoglie.

Il risultato è che anche chi non gioca da anni si è riavvicinato, e chi già c’era è rimasto.

Cosa significa davvero per chi gioca

Per chi è davanti allo schermo, questi numeri si traducono in qualcosa di molto concreto. Più vendite significano supporto più lungo, aggiornamenti, contenuti extra, comunità attiva.

Non è teoria, si sta già vedendo. Il director Koshi Nakanishi ha confermato che sono in arrivo nuovi contenuti: modalità foto, un mini-gioco, un’espansione della storia. Tradotto: il gioco che hai comprato oggi non è quello che giocherai tra qualche mese.

E poi c’è un altro aspetto, meno evidente ma reale. Quando un titolo raggiunge queste cifre, diventa un punto di riferimento. Le scelte fatte in Requiem, nel bene e nel male, finiscono per influenzare altri giochi, anche quelli che arriveranno tra due o tre anni.

L’effetto anniversario e quello che c’è dietro

Il tempismo non è casuale. La serie compie trent’anni, e Capcom sta preparando una serie di eventi che vanno ben oltre il videogioco.

Si parla di collaborazioni con parchi a tema, concerti orchestrali in diverse parti del mondo, iniziative che trasformano Resident Evil in qualcosa di più ampio. Non solo un gioco, ma un’esperienza che esce dallo schermo.

E questo, nel lungo periodo, cambia la percezione del marchio. Lo rende familiare anche a chi non ha mai preso in mano un controller.

Qualche ombra, inevitabile

Non tutto però è lineare. L’aggiornamento che ha rimosso il ray tracing su PS5 Pro ha fatto discutere, e non poco. Qualcuno parla apertamente di downgrade, altri di scelta tecnica necessaria.

La verità probabilmente sta nel mezzo. Ottimizzare un gioco così complesso significa fare compromessi, e non sempre sono invisibili. Chi gioca se ne accorge, soprattutto oggi.

E questo apre una domanda che resta lì, sospesa: fino a che punto si può spingere la tecnologia senza perdere qualcosa per strada?

Dove può arrivare adesso

La serie è già a quota 183 milioni di copie complessive, e con Requiem in questa forma il traguardo dei 200 milioni sembra più vicino di quanto fosse solo qualche mese fa.

Ma il punto non è solo il numero finale. È capire quanto ancora Resident Evil riuscirà a restare rilevante senza diventare prevedibile.

Perché il rischio, quando si corre così forte, è sempre lo stesso: continuare a vincere, ma smettere di sorprendere.

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