Resident Evil Requiem si aggiorna: arriva la modalità foto e miglioramenti al gameplay

C’è un momento preciso in cui un gioco smette di essere “appena uscito” e inizia davvero a prendere forma, ed è quando arrivano aggiornamenti che non si limitano a correggere ma iniziano a ridefinire l’esperienza.

È quello che sta succedendo con Resident Evil Requiem, che con l’update 1.200 non si limita a sistemare qualche dettaglio ma introduce una novità che cambia il modo in cui il giocatore vive certe scene.

La modalità foto cambia il ritmo del gioco

La novità più evidente è l’arrivo della modalità foto, accessibile direttamente dal menu di pausa. Sembra un’aggiunta secondaria, ma nei giochi horror non lo è mai davvero. Fermarsi, osservare, scegliere un’inquadratura significa rallentare la tensione, ma anche entrare più a fondo nell’atmosfera.

In un titolo come questo, dove ogni ambiente è costruito per mettere a disagio, la possibilità di bloccare l’azione e studiare i dettagli cambia il rapporto con il gioco. Non si corre più soltanto per sopravvivere, si inizia anche a guardare. E questo, alla lunga, modifica il modo in cui si percepiscono paura e immersione.

Bug risolti e piccoli interventi che si fanno sentire

Accanto alla modalità foto, Capcom ha lavorato su una serie di problemi tecnici che, per chi stava giocando, erano tutt’altro che marginali. Uno dei più fastidiosi riguardava l’impossibilità di proseguire in certe condizioni, una situazione che rischiava di bloccare completamente l’esperienza.

Ora quel problema è stato corretto, insieme a diversi interventi meno visibili ma comunque percepibili: errori tipografici sistemati, espressioni dei personaggi ritoccate nei filmati e una serie di aggiustamenti generici al gameplay. Non sono cambiamenti che si notano subito, ma si sentono mentre si gioca, soprattutto nelle sequenze più narrative.

È il tipo di lavoro che non fa notizia, ma che evita quella sensazione di gioco “grezzo” che spesso accompagna i lanci più recenti.

Le differenze su PC e i problemi più tecnici

Sulle versioni Steam ed Epic Games Store, l’aggiornamento entra ancora più nel dettaglio. Sono stati corretti bug visivi legati ai driver GPU e, soprattutto, un problema che in alcuni casi portava al crash del gioco.

Chi gioca su PC sa bene quanto questi aspetti incidano davvero sull’esperienza. Non si tratta solo di prestazioni, ma di continuità: un crash nel momento sbagliato può rovinare completamente una sessione, soprattutto in un titolo che costruisce la tensione in modo progressivo.

Qui si vede un intervento mirato, segno che il feedback dei giocatori è stato ascoltato, almeno su alcuni fronti più urgenti.

Quello che sta arrivando e quello che ancora manca

L’update non chiude il discorso, anzi lo apre. Capcom ha già anticipato l’arrivo di mini giochi nel mese di maggio e, più avanti, anche di un DLC narrativo, anche se senza una finestra precisa.

Questo lascia una sensazione un po’ sospesa. Da una parte il gioco si sta sistemando e ampliando, dall’altra è evidente che non è ancora completo nel senso più pieno del termine. Chi ha già finito la campagna principale potrebbe trovarsi in attesa, mentre chi sta iniziando ora si troverà probabilmente un’esperienza più rifinita rispetto al day one.

È una dinamica ormai familiare, ma ogni volta lascia lo stesso dubbio: il gioco che stai vivendo adesso è davvero quello definitivo oppure è solo una tappa intermedia destinata a cambiare ancora nei prossimi mesi.