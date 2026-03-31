Resident Evil Requiem sorprende al debutto: PS5 domina su tutte le altre piattaforme

Il debutto di Resident Evil Requiem ha confermato quanto il mercato dei videogiochi possa ancora sorprendere, soprattutto quando i numeri iniziali raccontano una storia diversa rispetto alle abitudini consolidate degli ultimi anni.

Al momento del lancio, Resident Evil Requiem si è imposto come uno dei titoli più venduti, ma con un dato che ha attirato subito l’attenzione: la PS5 è risultata la piattaforma dominante sia negli Stati Uniti che in Europa, distaccando in modo netto PC, Xbox e anche la nuova Switch 2.

PS5 in testa: i numeri del lancio

I dati condivisi dagli analisti di settore indicano una tendenza chiara nel primo mese di disponibilità del gioco. In Europa, la PS5 ha rappresentato circa il 54% delle copie vendute, mentre negli Stati Uniti si è comunque confermata leader, con un margine definito consistente rispetto al PC.

Questo significa che il distacco da piattaforme come Xbox e Switch 2 è stato probabilmente ancora più ampio, anche se i numeri completi non sono stati ancora resi pubblici in modo dettagliato.

È un segnale che va oltre il singolo titolo: indica come, almeno nelle fasi iniziali, la console Sony continui a essere un punto di riferimento per le grandi produzioni.

Un risultato che sorprende rispetto al passato

Negli ultimi anni, Capcom aveva registrato una crescita costante delle vendite su PC, soprattutto grazie alla diffusione di piattaforme come Steam. Proprio per questo, il predominio della PS5 al lancio di Requiem rappresenta una deviazione interessante rispetto al trend recente.

Non si tratta necessariamente di un cambio definitivo degli equilibri, ma piuttosto di un segnale legato al momento specifico. Il gioco è arrivato sul mercato il 27 febbraio, quindi i dati disponibili coprono solo una finestra temporale molto limitata.

Quando si parla di videogiochi, soprattutto per franchise consolidati, le vendite tendono a distribuirsi nel tempo, con il PC che spesso recupera terreno nei mesi successivi grazie a sconti e promozioni.

Il peso del marketing e delle abitudini dei giocatori

Un elemento che ha inciso è sicuramente la campagna marketing particolarmente intensa legata alla versione PS5. La visibilità del titolo sulle piattaforme Sony è stata evidente già nelle settimane precedenti al lancio, influenzando le scelte di acquisto.

A questo si aggiunge un fattore meno immediato ma altrettanto concreto: molti giocatori associano ancora oggi le grandi uscite come Resident Evil all’esperienza su console, soprattutto per quanto riguarda il gioco al day one.

Il PC resta una piattaforma forte, ma spesso viene scelto da una parte di pubblico più attenta a prestazioni e ottimizzazione, che tende ad aspettare aggiornamenti o versioni migliorate prima dell’acquisto.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Quello che emerge è un quadro ancora aperto. I dati iniziali raccontano una partenza molto forte su PS5, ma sarà il medio periodo a chiarire se si tratta di un picco temporaneo o di un cambio più strutturato.

La strategia di Capcom, che punta su cicli commerciali lunghi per le sue serie principali, lascia spazio a possibili ribaltamenti. Il comportamento del pubblico su PC e le future promozioni potrebbero riequilibrare la distribuzione delle vendite.

Nel frattempo, il successo di Resident Evil Requiem conferma una cosa che il mercato continua a dimostrare: le abitudini dei giocatori cambiano lentamente, ma quando lo fanno, è spesso nei dettagli dei primi giorni che si intravede la direzione futura.