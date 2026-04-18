Roblox cambia le regole per i minori: cosa succede davvero con i nuovi profili Kids e Select

Quando una piattaforma usata ogni giorno da milioni di bambini decide di cambiare le regole, non è mai solo un aggiornamento tecnico ma un segnale che qualcosa fuori dal gioco sta già pesando da tempo.

È quello che emerge dalle novità annunciate da Roblox, che a partire da giugno introdurrà due nuovi profili dedicati ai più giovani. Non si tratta di un semplice restyling, ma di una revisione che tocca contenuti, comunicazione e soprattutto il rapporto tra genitori e piattaforma.

Due profili per dividere davvero l’esperienza

Il cambiamento più evidente riguarda la creazione di due categorie: Roblox Kids, pensato per i bambini tra i 5 e gli 8 anni, e Roblox Select, rivolto ai ragazzi fino ai 15 anni. Non è solo una distinzione anagrafica. È un modo per separare ambienti, possibilità e rischi.

Fino a oggi molte di queste differenze erano meno nette. Adesso invece tutto viene costruito intorno all’età: dai contenuti accessibili alle modalità di interazione, passando per i limiti di utilizzo. L’obiettivo è rendere l’esperienza più controllata senza stravolgere ciò che i ragazzi già fanno sulla piattaforma.

Controlli più stretti sui contenuti

Un altro punto riguarda la gestione dei contenuti. Roblox ha già sistemi di moderazione basati su intelligenza artificiale e segnalazioni degli utenti, ma per i minori verrà aggiunto un livello ulteriore.

Non tutti i giochi saranno automaticamente accessibili. Alcuni passeranno attraverso una verifica più approfondita, con controlli sugli sviluppatori e limitazioni più rigide per ciò che potrebbe non essere adatto a un pubblico giovane. È un filtro in più che cambia il modo in cui i contenuti arrivano agli utenti più piccoli.

Il ruolo dei genitori diventa centrale

La parte che incide di più nella vita quotidiana riguarda però gli strumenti per i genitori. Non si tratta più solo di impostazioni generiche, ma di un sistema che permette un controllo molto più preciso.

Sarà possibile gestire i tempi di utilizzo, i limiti di spesa, le comunicazioni e persino bloccare singoli giochi. C’è anche una funzione che consente di approvare manualmente contenuti non disponibili di default per l’età del figlio. In pratica, ogni account diventa modulabile in base alle scelte della famiglia.

Questo cambia anche il rapporto tra genitore e piattaforma. Non è più un ambiente completamente separato, ma qualcosa che può essere osservato e regolato con continuità.

Perché queste novità arrivano proprio adesso

Il contesto conta, e pesa. Negli ultimi mesi Roblox è finito sotto pressione per questioni legate alla sicurezza dei minori, con segnalazioni e procedimenti avviati in diverse aree, tra cui Los Angeles e l’Australia.

Le accuse riguardano soprattutto la gestione dei rischi legati ai comportamenti predatori e alle interazioni non controllate. L’azienda ha sempre difeso il proprio operato, ma queste novità arrivano in un momento in cui il tema non può più essere rimandato.

È difficile dire quanto sia una risposta diretta e quanto invece fosse già in sviluppo, ma il tempismo rende il collegamento quasi inevitabile.

Cosa cambia davvero per chi usa Roblox

Per molti utenti più grandi, probabilmente, non cambierà molto. Chi ha più di 16 anni e ha già verificato la propria età continuerà a usare la piattaforma come prima.

Per i più piccoli invece il cambiamento sarà più evidente, anche se non immediatamente percepito. Gli account verranno aggiornati automaticamente con la crescita, passando da una categoria all’altra senza interruzioni.

Resta però una domanda aperta: quanto queste nuove regole riusciranno davvero a tenere il passo con quello che succede dentro un ambiente così grande e in continuo movimento?