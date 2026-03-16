Se hai questo slot libero nella Playstation puoi potenziarla senza spendere un capitale: è il trucco dei tecnici che non conosci

C’è un momento di intima tensione che ogni possessore di PlayStation conosce bene: quello in cui, davanti all’ennesimo aggiornamento da 100 giga di Call of Duty o dell’ultimo capitolo di GTA, il sistema restituisce quel freddo avviso di “spazio insufficiente”.

Iniziamo così una macabra selezione, scegliendo quale gioco sacrificare, quale pezzo della nostra libreria digitale mandare nel vuoto per far posto al nuovo. Eppure, sotto la scocca bianca (o nera, se avete ceduto alle personalizzazioni) della vostra console, dorme un piccolo vano metallico che la maggior parte degli utenti ignora, convinta che per potenziarlo serva un master in ingegneria aerospaziale o un bonifico a tre zeri.

Il trucco che i tecnici dei centri assistenza sussurrano mentre sorseggiano un caffè amaro è che quel vano, lo slot M.2, non è un territorio esclusivo dei ricambi ufficiali Sony. Nel 2026, con il mercato delle memorie che ha subito una violenta deflazione, comprare un SSD marchiato “PlayStation” è un atto di pura beneficenza verso il produttore. La verità è che qualsiasi SSD NVMe di quarta o quinta generazione con un dissipatore di calore integrato farà lo stesso identico lavoro, spesso con una velocità di caricamento che ridicolizza l’unità interna originale.

Lo slot libero è un vero tesoro sulla Playstation

Mentre fate leva sulla piastra laterale della console, sentirete un piccolo “clack” di plastica secca, un suono che inizialmente fa sudare freddo ma che è semplicemente il segno che state entrando nel cuore della macchina. Un dettaglio laterale che rasenta il feticismo del design? La vite metallica che tiene fermo il coperchio dello slot: se guardate bene con una lente, noterete che sulla testa della vite sono incisi i minuscoli simboli quadrato, cerchio, triangolo e croce. È un tocco di stile assolutamente inutile ai fini della velocità, ma ci ricorda che siamo in territorio giapponese.

L’intuizione meno ortodossa che circola tra i modder è che lo spazio di archiviazione non sia una questione di gigabyte, ma di “gestione della claustrophobia videoludica”. Avere 2 o 4 terabyte extra non serve a giocare a più titoli contemporaneamente — nessuno ne ha il tempo — ma a eliminare la barriera psicologica del download. Se un gioco è lì, pronto all’uso, lo giocherai. Se devi aspettare tre ore di scaricamento, finirai per guardare passivamente una serie TV. Il potenziamento dello slot M.2 è una cura contro la pigrizia digitale.

Installare l’unità è un’operazione da cinque minuti. Una volta inserita la memoria nel pettine dorato e richiuso il tutto, la console riconoscerà il nuovo “muscolo” e vi chiederà di formattarlo. In quel momento, la vostra PlayStation smette di essere un sistema chiuso e diventa una workstation da gaming personalizzata. Il segreto per non spendere un capitale sta nel monitorare i prezzi dei modelli “bulk”, quelli venduti senza scatole di cartone patinate o loghi di franchise famosi. La tecnologia all’interno è la stessa: silicio, controller e una fame insaziabile di dati.

Smettete di cancellare i vostri salvataggi o di disinstallare i capolavori che vorreste rigiocare tra un anno. Quel buco vuoto sotto la scocca sta aspettando solo di essere riempito. È l’unico upgrade che ha senso fare oggi per garantire alla vostra console altri anni di vita onorata, senza subire i rallentamenti dei file frammentati o l’agonia delle barre di caricamento infinite.