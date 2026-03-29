Smetteremo di giocare alla Playstation per sempre? La notizia è una doccia fredda, inspiegabile ma vera

C’è un momento, negli ultimi mesi, in cui qualcosa ha iniziato a incrinarsi nel rapporto tra milioni di giocatori e l’universo PlayStation.

Il punto non è che la console sparirà domani, né che Sony abbia intenzione di abbandonare il gaming. Il nodo è più sottile, ma anche più destabilizzante: il modo in cui si gioca sta cambiando così rapidamente da mettere in discussione l’idea stessa di “giocare alla PlayStation” come l’abbiamo conosciuta finora.

Negli ultimi anni, il settore ha iniziato a spostarsi verso un modello sempre più digitale, fluido, meno legato all’hardware fisico. Le vendite di giochi su disco sono in calo costante, mentre gli abbonamenti e il cloud gaming stanno guadagnando terreno.

Servizi come PlayStation Plus hanno trasformato il rapporto con i titoli: non si acquistano più davvero, si accede. È una differenza che sembra solo semantica, ma in realtà cambia tutto. Il gioco non è più tuo, è disponibile finché resta nel catalogo.

Questo passaggio ha aperto una domanda che fino a poco tempo fa sembrava lontana: se non possiedi più i giochi e se puoi giocarli ovunque, ha ancora senso legarsi a una console specifica?

Il peso del cloud e delle nuove piattaforme

Il vero elemento di rottura è il cloud gaming. Non è ancora dominante, ma sta crescendo abbastanza da influenzare le strategie dei grandi produttori. La possibilità di avviare un titolo senza scaricarlo, su dispositivi diversi, senza hardware dedicato, riduce lentamente il ruolo della console tradizionale.

Non si tratta di un addio imminente, ma di un progressivo ridimensionamento. Le nuove generazioni di giocatori sono meno legate all’idea di “accendere la console sotto la TV” e più abituate a esperienze frammentate, mobili, accessibili ovunque.

In questo scenario, la PlayStation rischia di diventare una delle tante porte d’accesso al gaming, non più il centro esclusivo dell’esperienza.

C’è poi un altro fattore, meno tecnico ma altrettanto concreto: il costo. Le console di ultima generazione hanno prezzi elevati, così come i giochi, che ormai sfiorano o superano i 80 euro.

Per molte famiglie e per una parte crescente di utenti, la spesa non è più così automatica come in passato. Gli abbonamenti mensili, se da un lato sembrano più accessibili, dall’altro accumulati nel tempo diventano un impegno costante.

Questo equilibrio fragile tra accessibilità e spesa continua sta cambiando le abitudini. Non si smette di giocare, ma si gioca in modo diverso, più intermittente, meno fedele a un singolo ecosistema.

Non è la fine, ma è la fine di un’epoca

Dire che smetteremo di giocare alla PlayStation per sempre è una provocazione, ma contiene una parte di verità. Non perché il marchio sparirà, ma perché il concetto stesso di “giocare alla PlayStation” sta perdendo centralità.

La console, così come l’abbiamo conosciuta, non è più l’unico punto di riferimento. Sta diventando una delle tante opzioni, in un panorama dove il gioco si sposta tra dispositivi, piattaforme e modelli di accesso.

Chi è cresciuto con il joystick in mano davanti alla TV continuerà probabilmente a farlo. Ma per chi arriva oggi, quel gesto potrebbe non essere più così naturale, né così necessario.

Ed è proprio qui che sta la vera doccia fredda: non stiamo smettendo di giocare, stiamo cambiando il modo di farlo. E forse, senza accorgercene, abbiamo già iniziato.