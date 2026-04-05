Sony dopo l'annuncio dei rincari decide di sospendere le vendite: scelta senza precedenti

L’ecosistema tecnologico SONY è stato recentemente scosso da una manovra che ridefinisce i confini tra strategia commerciale e gestione dell’emergenza logistica.

Sony ha alzato una barriera improvvisa, decidendo non solo di ritoccare verso l’alto i listini della sua console di punta, ma di congelare completamente la distribuzione di componenti essenziali per la fotografia e il video professionale.

Il punto di rottura si è manifestato con l’annuncio di un rincaro drastico per PlayStation 5 sul mercato. La console subirà un incremento di circa 100 euro portando il prezzo ufficiale a una soglia importante. In un contesto economico dove il valore della valuta locale fluttua con incertezza, un balzo che equivale a circa 100 euro supplementari trasforma l’hardware da intrattenimento in un bene di lusso quasi proibitivo per una fascia di pubblico che, fino a ieri, lo considerava un acquisto standard.

Sony, la decisione inaspettata

Tuttavia, il vero segnale di instabilità arriva dalla divisione Sony Marketing Japan, che ha ufficializzato la sospensione degli ordini per le schede di memoria SD e CFexpress. Non si tratta di un semplice ritardo nelle consegne, ma di uno stop totale alle vendite per referenze critiche. L’azienda ha giustificato la mossa citando un volume di ordini che ha travolto la capacità produttiva, rendendo il sistema incapace di assorbire la domanda.

Mentre i videogiocatori rincorrono le ultime unità di PS5 a prezzo vecchio, i professionisti dell’immagine si trovano in un vicolo cieco. Le schede CFexpress di tipo A, fondamentali per chi opera con fotocamere ad alto bitrate come la serie Alpha, sono diventate improvvisamente fantasmi digitali. Un dettaglio tecnico spesso trascurato dai non addetti ai lavori riguarda la struttura fisica di questi supporti: la linea “TOUGH” di Sony, ad esempio, è celebre per l’assenza delle sottili nervature di plastica vicino ai connettori, un design ribless che le rende quasi indistruttibili. Proprio questa resistenza fisica le ha rese un bene rifugio per i fotoreporter, che ora vedono i propri ordini cancellati senza una data certa di ripristino.

Si potrebbe ipotizzare che Sony stia attuando una sorta di elitismo necessario, un esperimento di resistenza del marchio. Invece di diluire la scarsità su scala globale, il colosso sembra voler testare la fedeltà del mercato interno portandolo al limite della sopportazione. È un’intuizione che suggerisce una strategia di “reset”: fermare tutto per ricalibrare il valore percepito dei prodotti, evitando che la speculazione dei rivenditori terzi frammenti ulteriormente l’immagine del brand.

Il ritmo frenetico con cui queste decisioni sono state comunicate ha generato un effetto paradosso. La sospensione delle vendite, anziché calmierare l’euforia, ha innescato una corsa all’accaparramento che sta svuotando i magazzini residui in poche ore. La trasparenza di Sony nel dichiarare l’impossibilità di soddisfare la domanda appare come un atto di onestà brutale, ma nasconde le fragilità di una catena di approvvigionamento che non riesce più a stare al passo con le proprie ambizioni tecnologiche. Per ora, il mercato giapponese resta in una fase di stasi vigile, in attesa di capire se questo blackout commerciale sia il preludio a una nuova normalità fatta di prezzi alti e disponibilità intermittente.