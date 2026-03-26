Sony fa pulizia: eliminati oltre 1000 giochi “inutili” dal PlayStation Store

Quando apri lo store e scorri tra le offerte ti accorgi che qualcosa è diverso, meno confusione, meno titoli strani, meno giochi che sembrano tutti uguali tra loro, ed è perché Sony ha deciso di fare una pulizia pesante, togliendo di mezzo più di mille giochi in un colpo solo.

Non è un intervento isolato, è il secondo giro nel giro di pochi mesi, e il segnale è chiaro, il PlayStation Store sta cambiando direzione, almeno per quanto riguarda la quantità di contenuti che finiscono online.

Il problema dei giochi “spazzatura”

Chi frequenta lo store lo ha visto crescere negli ultimi anni, non solo nei titoli importanti, ma anche in quelli più discutibili, i cosiddetti shovelware, giochi fatti in fretta, spesso copiati, costruiti con template e pubblicati a raffica.

Non parliamo di piccoli progetti indipendenti, che sono un’altra cosa, ma di prodotti pensati per riempire spazio, costare poco e magari attirare chi cerca trofei facili, i famosi platini veloci.

Il risultato era uno store più difficile da leggere, più caotico, dove trovare qualcosa di valido richiedeva più tempo del necessario.

La rimozione in massa

Questa volta Sony ha colpito duro, oltre 1000 giochi rimossi legati soprattutto a due società che avevano costruito un modello basato proprio su questo tipo di pubblicazioni.

Una delle più coinvolte è Nostra Games, che aveva pubblicato centinaia di titoli, molti dei quali simulazioni, spesso simili tra loro, spesso discussi anche per l’uso di intelligenza artificiale generativa.

In poche ore, spariti tutti, senza grandi spiegazioni pubbliche, senza comunicazioni dettagliate, anche CGI Lab è finita dentro questa operazione, anche se con numeri più contenuti, segno che il problema non era isolato.

Cosa cambia davvero per chi gioca

Per chi usa lo store ogni giorno, la differenza non è teorica, è pratica, meno titoli inutili davanti agli occhi, meno rischio di scaricare qualcosa che non mantiene quello che promette.

Diventa più semplice orientarsi, trovare giochi veri, capire cosa vale il proprio tempo e cosa no, non significa che spariranno i giochi mediocri, ma si alza un po’ l’asticella, almeno in apparenza, e per chi compra spesso in digitale, questa è una differenza concreta, non una questione di principio.

Dietro questa pulizia c’è anche un tema più ampio, l’uso crescente della AI nello sviluppo rapido di giochi, che permette di produrre titoli in quantità, ma non sempre con qualità.

È un fenomeno che non riguarda solo PlayStation, si vede anche su altri store, ma qui sembra che Sony abbia deciso di intervenire prima che la situazione sfuggisse di mano, non è detto che basti, perché la tecnologia continuerà a rendere più facile pubblicare, e quindi più difficile controllare.

Una direzione che potrebbe fare scuola

Il fatto che questa rimozione arrivi proprio adesso non è casuale, anche altre piattaforme stanno cercando di evitare che i loro negozi digitali diventino ingestibili, la selezione torna al centro.

Il rischio, ovviamente, è quello opposto, stringere troppo e tagliare fuori anche progetti piccoli ma validi, una linea che non è mai semplice da tracciare, per ora, però, la sensazione è che Sony stia provando a recuperare controllo su uno spazio che stava diventando troppo affollato.

E quando uno store cambia così, non cambia solo quello che trovi dentro, cambia anche il modo in cui inizi a fidarti di quello che vedi, anche se quella fiducia, come sempre, si costruisce lentamente e si perde molto più in fretta.