Sony frena i porting PlayStation su PC: addio alle esclusive?

Sony frena con il rilascio delle esclusive PlayStation su PC? Ecco come stanno le cose

Per qualche anno sembrava che Sony avesse cambiato idea. I giochi PlayStation arrivavano su PC, magari con uno o due anni di ritardo, ma arrivavano. God of War, Horizon, Spider-Man, poi The Last of Us Part I. Tutto su Steam. Adesso invece qualcosa si è inceppato.

Il report di Bloomberg racconta che dentro Sony si sta diffondendo una linea più prudente: meno porting, più attenzione a tenere i giochi grossi dentro l’ecosistema PlayStation. Non significa che il PC sparirà del tutto. Però l’idea di vedere ogni esclusiva arrivare prima o poi su Steam non è più così scontata.

Chi ha una PS5 probabilmente non se ne accorge nemmeno. Chi gioca solo su PC invece sì. Perché il calendario dei porting potrebbe diventare molto più vuoto.

Cosa sta succedendo davvero dentro Sony

Per capire la situazione bisogna ricordarsi una cosa: Sony non vende solo videogiochi. Vende console, servizi, abbonamenti, accessori. Quando un gioco come Spider-Man 2 esce solo su PlayStation, qualcuno compra una PS5 per giocarlo. Succede ancora. Non quanto una volta, ma succede.

Dentro l’industria questo discorso gira da anni. I porting PC fanno soldi, certo, ma spesso sono soldi extra, non il cuore del modello economico. Il cuore resta la piattaforma. La macchina sotto la TV.

C’è anche un dettaglio meno discusso: diversi porting PlayStation su PC non sono stati giganteschi successi commerciali. Hanno venduto bene, ma non sempre al livello che Sony sperava quando ha iniziato questa strategia.

Il caso più chiacchierato resta The Last of Us Part I su PC. Lancio disastroso, prestazioni pessime, patch per mesi. In alcuni studi interni Sony quell’episodio viene ancora citato quando si parla di porting affrettati.

Un tecnico che lavorava su un porting PlayStation qualche anno fa mi raccontò una cosa abbastanza banale ma raramente detta: “Il PC non è una piattaforma. È una giungla.”

La differenza tra multiplayer e single player

Qui la strategia sembra diventare più selettiva. I giochi multiplayer hanno senso su PC perché la popolazione dei giocatori conta più dell’hardware. Più piattaforme significa più partite trovate, più utenti attivi, più microtransazioni. Un live service con pochi giocatori muore in fretta.

Un single player story-driven invece funziona diversamente. È un prodotto che spinge la console. Un po’ come succedeva con Halo su Xbox ai tempi di Xbox 360. Non era solo un gioco. Era un motivo per comprare la macchina. Sony sembra voler tornare a quel ragionamento.

Cosa cambia per chi gioca su PC

Per chi gioca su PC cambia soprattutto l’attesa.

Negli ultimi anni molti giocatori si erano abituati all’idea che prima o poi ogni esclusiva PlayStation sarebbe arrivata su Steam. Bastava aspettare. Se questa inversione di rotta prende davvero forma, alcuni titoli potrebbero non arrivare affatto. O arrivare molto più tardi.

Una conseguenza curiosa è che il mercato dell’usato delle console potrebbe respirare un po’. In alcune città europee i negozi GameStop hanno iniziato a ritirare PS5 con più facilità proprio perché la domanda si è raffreddata.

Un commesso a Bologna mi disse che le console usate restavano in vetrina settimane. Non succedeva nel 2021. Se Sony vuole mantenere il valore della piattaforma, le esclusive tornano utili.

Un dubbio che gira nell’industria

C’è però una domanda che non sparisce. Il pubblico PC continua a crescere. Steam macina numeri enormi. In certe settimane Counter-Strike 2 supera tranquillamente il milione di giocatori contemporanei.

Sony potrebbe semplicemente usare il PC come secondo ciclo di vita dei giochi: qualche anno dopo l’uscita, quando le vendite su console hanno già fatto il loro corso. È una strategia meno spettacolare, meno rumorosa. Ma molto più vicina alla logica con cui le aziende di hardware ragionano davvero.