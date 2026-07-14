Sony rinvia FlexStrike per PS5 e PC: cosa cambia per il lancio del nuovo fight stick

Sony ha rinviato il lancio del FlexStrike Wireless Fight Stick, il nuovo controller dedicato ai picchiaduro per PlayStation, annunciando la decisione sul PlayStation Blog nelle ultime ore e senza indicare, per ora, una nuova data di uscita: il dispositivo, pensato per ampliare l’offerta hardware della casa giapponese, slitta dunque a dopo la finestra prevista inizialmente per motivi che l’azienda ha ricondotto a “ritardi imprevisti nella produzione”. Una formula asciutta, quasi di rito. Eppure basta quella riga, in un mercato dove i tempi contano, per riaccendere dubbi e attese tra chi aveva già effettuato il preorder.

Sony rinvia il FlexStrike Wireless Fight Stick

Nel messaggio pubblicato sul canale ufficiale, Sony ha scelto un tono diretto: “Desideriamo condividere un aggiornamento sulla finestra di lancio del FlexStrike Wireless Fight Stick”, si legge nel post, seguito dalla conferma che il prodotto “verrà lanciato in una data successiva rispetto a quella prevista”. Nessun riferimento a un giorno, a un mese, neppure a un trimestre. Solo la promessa di “ulteriori aggiornamenti il prima possibile”. È questo, più del rinvio in sé, il punto che pesa di più sulla comunicazione: quando un’azienda sposta un’uscita ma evita di indicare un nuovo orizzonte temporale, il segnale che arriva alla community è prudente, se non interlocutorio. Nel testo, Sony aggiunge di stare lavorando per garantire ai giocatori “la migliore esperienza possibile” e di volersi prendere “tempo aggiuntivo per completare gli ultimi ritocchi al prodotto”. Parole misurate, quasi da rifinitura finale. Ma il rinvio resta.

Cosa sappiamo sui ritardi di produzione

Al momento, sui ritardi produttivi citati dalla società non ci sono dettagli tecnici pubblici. Sony non ha spiegato se il problema riguardi la catena di fornitura, l’assemblaggio, la disponibilità di componenti o eventuali verifiche finali sul dispositivo. In assenza di indicazioni più precise, ogni ipotesi resta tale. Il riferimento alla produzione, però, arriva in una fase in cui l’industria dell’elettronica continua a muoversi tra approvvigionamenti non sempre lineari, costi più alti e calendari di lancio spesso rivisti all’ultimo. Non è un caso raro, insomma, ma il punto che viene osservato con più attenzione è un altro: manca una nuova data. E in quel vuoto si concentra la preoccupazione di chi seguiva il progetto dal suo annuncio, avvenuto esattamente un anno fa, quando il FlexStrike era stato presentato come un tassello utile a completare la gamma di accessori gaming Sony, con un focus chiaro su precisione, risposta dei comandi e gioco competitivo nei fighting game.

Preordini e assistenza: cosa devono fare gli utenti

Per chi ha già ordinato il prodotto, Sony ha indicato un percorso abbastanza netto. I clienti che hanno effettuato la prenotazione tramite direct.playstation.com possono “verificare lo stato del proprio ordine sul sito web” e, aggiunge l’azienda, “riceveranno comunicazioni relative all’acquisto”. Diverso il caso di chi ha scelto altri canali: per i preorder effettuati presso un rivenditore terzo, gli aggiornamenti passeranno direttamente dal negoziante o dalla piattaforma presso cui è stato completato l’ordine. In pratica, chi aspetta il Fight Stick dovrà controllare la propria casella mail, l’area ordini o contattare l’assistenza del venditore. Una procedura normale, certo, ma che segnala anche un aspetto concreto del rinvio: non riguarda solo il calendario marketing, riguarda chi ha già pagato o bloccato un acquisto e ora vuole capire tempi, conferme, eventuali modifiche. Domande molto semplici. Per ora, con poche risposte.

Perché il rinvio pesa sulla community PlayStation

Il FlexStrike Wireless Fight Stick non era un accessorio qualsiasi nel catalogo PlayStation. Per una parte della community, soprattutto quella legata ai giochi di combattimento, rappresentava un prodotto atteso proprio perché pensato per offrire un’esperienza più vicina alle esigenze dei giocatori che cercano input precisi, ergonomia dedicata e una diversa sensibilità rispetto ai controller tradizionali. Da qui l’attenzione, forse persino superiore a quella che accompagna altri accessori. Il rinvio, preso da solo, non racconta necessariamente un problema profondo; capita spesso che un produttore scelga di rimandare un’uscita per evitare un debutto incompleto o poco rifinito. Ma il fatto che Sony, almeno per adesso, non abbia indicato un nuovo appuntamento lascia la sensazione di un progetto ancora in fase di assestamento. Solo allora si capirà se si è trattato di uno slittamento breve o di qualcosa di più lungo. Fino a nuove comunicazioni ufficiali, il quadro resta questo: lancio posticipato, nessuna nuova data, ordini da monitorare e una community che aspetta, tra pazienza e un po’ di inevitabile incertezza.