Spider-Man: Brand New Day, il trailer finale emoziona ripercorrendo la storia di Peter Parker

Sony Pictures ha diffuso il trailer finale di Spider-Man: Brand New Day a pochi giorni dall’uscita del film, attesa il 28 luglio nelle sale italiane, rilanciando il percorso di Peter Parker dal primo capitolo della saga con Tom Holland fino al nuovo episodio, in un montaggio che insiste su un punto preciso: dopo No Way Home, a New York e nella vita privata del ragazzo, quasi nulla è rimasto com’era. Il video, pubblicato nelle ultime ore sui canali ufficiali dello studio, alterna scene già note e passaggi inediti, e rimette al centro il nodo che i fan conoscono bene: Peter vive una vita nuova, più isolata, ma non ha mai smesso di pensare a M.J. e Ned.

Il trailer finale di Spider-Man: Brand New Day rilancia la nuova vita di Peter Parker

Nel trailer finale, il racconto parte da lontano e torna sui passaggi che hanno definito il volto dello Spider-Man di Tom Holland: l’entusiasmo degli inizi, il peso crescente delle responsabilità, poi quella frattura di No Way Home che ha cambiato tutto. Solo allora il film, almeno per come viene presentato da Sony Pictures, sembra spostarsi davvero in avanti: Peter Parker appare più solo, più esposto, quasi costretto a reinventarsi in una città che non gli concede tregua. Non c’è, nel montaggio, un tono da celebrazione pura; semmai una linea più tesa, più urbana, con immagini notturne, inseguimenti e un ragazzo che prova a tenere insieme due piani diversi, la lotta da supereroe e il desiderio, molto semplice, di riavvicinarsi alle persone che ha perduto. È qui che il trailer insiste, con una certa misura: l’idea di una seconda possibilità con M.J. e di un legame da ricucire con Ned, anche se il prezzo da pagare, suggeriscono alcune scene, potrebbe essere alto.

I nuovi nemici: Scorpion, Hulk e l’ombra della Mano

La parte più discussa del video è però quella dedicata alle minacce. In rapida successione compaiono Scorpion, una versione descritta come più feroce di Hulk, i ninja della Mano e una villain ancora misteriosa, tenuta volutamente nell’ombra da un montaggio che mostra poco ma abbastanza da alimentare le ipotesi. Il risultato è un quadro più affollato rispetto al passato, eppure non confuso: il trailer lascia intendere che ogni avversario spinga Spider-Man verso un punto diverso della storia, come se il film volesse combinare azione di strada, scontro fisico e una tensione quasi interiore. “Le cose si complicano”, sembra dire il materiale promozionale, e in effetti il ritmo cambia proprio lì, quando Peter smette di reagire e comincia, almeno in apparenza, a cambiare lui stesso. Per il meglio oppure no, questo il punto. Alcuni frammenti fanno pensare a una trasformazione più profonda del personaggio, non solo emotiva, mentre la presenza della Mano apre a un immaginario più cupo, quasi clandestino, lontano dai toni più leggeri dei primi film.

Il ritorno di M.J. e Ned resta il cuore emotivo del film

In mezzo al rumore dei combattimenti, il trailer conserva un asse sentimentale molto chiaro. Una delle minacce, secondo quanto lascia intuire il montaggio, potrebbe diventare proprio l’occasione che riavvicina Peter Parker, M.J. e Ned, il trio che aveva segnato il tono della trilogia precedente. È un dettaglio che i fan aspettavano, e che Sony usa con prudenza, senza scoprire troppo: uno sguardo, un incontro trattenuto, qualche secondo appena. Eppure basta. Dopo gli eventi di No Way Home, la perdita del rapporto con i suoi affetti era rimasta la ferita più evidente del personaggio, forse anche la più umana. Per questo la possibile ricucitura pesa più di qualsiasi cameo. Certo, restano i dubbi su come il film sceglierà di muoversi tra memoria, identità e conseguenze, ma il trailer suggerisce che Brand New Day proverà a non vivere soltanto di nostalgia. Non è poco, soprattutto dopo un capitolo che aveva puntato molto sul ritorno e sul riconoscimento immediato del pubblico.

Uscita in Italia il 28 luglio e attese al botteghino

L’uscita di Spider-Man: Brand New Day è fissata per il 28 luglio in Italia, ancora una volta prima degli Stati Uniti, e l’attesa si misura già in numeri e previsioni. Secondo stime circolate nelle ore che precedono il debutto, il film potrebbe aprire con incassi molto alti, persino superiori al doppio rispetto a Odissea nel fine settimana d’esordio, anche se sarà il botteghino reale a dire quanto il personaggio riesca ancora a spingere. Il confronto inevitabile resta quello con No Way Home, che aveva costruito il proprio successo anche sul fanservice e sull’effetto nostalgia. Stavolta la partita appare diversa: meno sorpresa, forse, ma una trama che viene presentata come più compatta e la presenza di figure forti come Punisher e Hulk potrebbero allargare il pubblico oltre il nucleo dei fan storici. In quel momento si capirà se la scommessa di Sony Pictures avrà funzionato fino in fondo: non replicare il passato, ma dare a Spider-Man un’altra direzione, più adulta e più incerta. E, almeno dal trailer finale, è proprio questa incertezza a rendere il film atteso.