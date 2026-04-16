Starfield su Nintendo Switch 2? Spunta una classificazione ufficiale e riapre le ipotesi sul port

Starfield torna a far parlare di sé perché una nuova classificazione comparsa in queste ore suggerisce che il gioco potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2, riaprendo uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava tutt’altro che scontato.

Il riferimento arriva da un ente di classificazione taiwanese, dove il gioco è stato registrato anche per la nuova console Nintendo. Non si tratta di un annuncio ufficiale, ma questo tipo di segnale è spesso uno dei passaggi che precedono una comunicazione più ampia, motivo per cui la notizia ha rapidamente attirato l’attenzione della community.

Un indizio concreto, ma non ancora una conferma

La presenza di Starfield all’interno di un database ufficiale rappresenta un elemento più solido rispetto ai semplici rumor. In passato, molte uscite importanti sono state anticipate proprio da classificazioni simili, che di fatto indicano che una versione del gioco è almeno passata attraverso una fase di valutazione.

Allo stesso tempo, manca ancora qualsiasi conferma diretta da parte di Bethesda o di Nintendo. Questo significa che il progetto potrebbe essere reale, ma anche che non sia ancora pronto per essere presentato pubblicamente. In altre parole, il passaggio esiste, ma non basta da solo per dare per certo l’arrivo del gioco sulla piattaforma.

Il vero nodo è tecnico

Al di là dell’aspetto più “notizia”, il punto che sta facendo discutere è un altro: Starfield è un gioco molto pesante dal punto di vista tecnico. Già sulle piattaforme più potenti ha mostrato limiti e compromessi, e questo rende naturale chiedersi come potrebbe adattarsi a un hardware come quello di Switch 2.

Negli ultimi mesi sono circolate diverse indiscrezioni secondo cui il port non sarebbe stato semplice da sviluppare. Alcune voci parlavano di difficoltà legate all’ottimizzazione, mentre altre suggerivano un percorso di sviluppo più complicato del previsto. La comparsa della classificazione riporta però tutto su un piano più concreto: se il progetto esiste davvero, una versione funzionante deve esserci.

Un segnale che cambia la prospettiva

Questa possibile apertura verso Nintendo Switch 2 si inserisce anche in un contesto più ampio, dove i confini tra piattaforme stanno diventando meno rigidi. Negli ultimi tempi diversi titoli legati all’ecosistema Xbox hanno iniziato ad affacciarsi su altre console, e questo rende meno sorprendente l’idea di vedere anche Starfield seguire una strada simile.

Resta però una domanda aperta: che tipo di esperienza potrebbe offrire una versione portatile o meno potente di un gioco così ambizioso? La risposta, per ora, non c’è. Ma il fatto che qualcosa si stia muovendo rende l’ipotesi molto meno lontana rispetto a qualche mese fa.

Adesso l’attenzione si sposta tutta su eventuali annunci ufficiali. Se la classificazione è davvero il primo passo di un percorso già avviato, potrebbe non passare molto tempo prima di vedere Starfield comparire anche tra i titoli associati alla nuova generazione Nintendo.