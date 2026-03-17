Steam Spring Sale 2026: sconti su migliaia di giochi PC, ecco quando parte la nuova promozione

Valve ha annunciato ufficialmente le date della Steam Spring Sale 2026, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di videogiochi su PC che ogni anno porta migliaia di titoli a prezzi fortemente scontati.
La nuova promozione stagionale inizierà il 19 marzo e durerà una settimana intera, terminando il 26 marzo. Come di consueto, l’evento coinvolgerà una vastissima selezione di videogiochi disponibili sulla piattaforma Steam, con sconti che potranno arrivare anche molto al di sotto dei prezzi abituali.
Valve ha anticipato l’evento con un breve trailer promozionale che mostra alcuni dei titoli protagonisti della vendita primaverile. Anche quest’anno la piattaforma offrirà una grande varietà di giochi, dalle produzioni indipendenti ai titoli AAA più popolari.
Cooperativi e multiplayer tra i protagonisti
Dal video pubblicato da Valve emerge una forte presenza di giochi cooperativi e multiplayer, spesso tra i più acquistati durante le grandi promozioni di Steam.
Tra i titoli citati nel teaser compaiono giochi come Raft, Sons of the Forest, RV There Yet e Yapyap, esperienze pensate soprattutto per essere giocate con amici online.
Questo tipo di giochi è particolarmente popolare durante le grandi offerte stagionali perché molti utenti approfittano degli sconti per acquistare titoli da giocare insieme al proprio gruppo.
I giochi con gli sconti più profondi
Uno degli elementi più attesi delle vendite Steam è la sezione dedicata ai cosiddetti deep discounts, cioè titoli che vengono proposti a prezzi molto più bassi rispetto al normale.
Tra i giochi che Valve ha già anticipato in questa categoria figurano alcuni titoli molto noti:
- Resident Evil 3 Remake
- Fallout: New Vegas
- Star Wars Jedi: Survivor
- Vampyr
- Metro: Last Light Redux
- Danganronpa 2: Goodbye Despair
Questi titoli rappresentano solo una piccola parte dell’offerta complessiva. Durante l’evento saranno disponibili migliaia di giochi in promozione, provenienti da centinaia di sviluppatori e publisher.
Uno degli eventi più importanti per i giocatori PC
Le vendite stagionali di Steam sono ormai diventate un appuntamento fisso per la community dei videogiocatori su PC. Molti utenti aspettano proprio questi eventi per acquistare giochi presenti da tempo nella propria lista dei desideri.
La piattaforma di Valve organizza diversi eventi simili durante l’anno, ma le promozioni di primavera, estate, autunno e inverno restano tra le più importanti.
Durante queste settimane è possibile trovare sconti anche su titoli molto popolari, su giochi usciti da poco e su produzioni indipendenti che spesso diventano vere sorprese per il pubblico.
Attenzione alle offerte su Steam Deck
Secondo le informazioni circolate nelle ultime settimane, chi spera di trovare forti sconti sulla console portatile Steam Deck potrebbe rimanere deluso.
Valve starebbe infatti affrontando alcune difficoltà nella produzione a causa della crisi globale dei componenti, in particolare della memoria RAM. Questo potrebbe limitare eventuali promozioni sull’hardware.
Per il resto, però, la Steam Spring Sale promette di essere uno dei momenti migliori dell’anno per ampliare la propria libreria di giochi su PC spendendo molto meno del solito.