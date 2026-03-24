Su PlayStation Store sono partiti gli sconti di inizio primavera

Si entra, si scorre, e in pochi secondi ci si accorge che qualcosa è cambiato: i prezzi sono dimezzati, spesso davvero. Sul PlayStation Store è partita la promozione di primavera e, almeno per ora, è una porta semi-chiusa.

Dentro ci passano prima gli abbonati a PlayStation Plus. Gli altri dovranno aspettare qualche giorno, ma il catalogo è già lì, pronto, non è una di quelle campagne con due o tre titoli in evidenza. Qui la sensazione è diversa. C’è una linea chiara: tagli netti, spesso al 50%, su giochi che fino a ieri erano ancora “prezzo pieno”.

Sconti veri, prezzi dimezzati

Il dato che colpisce è proprio questo: giochi usciti da poco che si trovano già a metà prezzo. È il caso di Assassin’s Creed Shadows, passato da 79,99€ a 39,99€. Non è un’eccezione isolata.

Stesso identico schema per due dei titoli più discussi del momento: Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7. Entrambi proposti a 39,99€, anche qui con un taglio netto del 50%.

Non tutto però segue la stessa logica. Split Fiction, per esempio, si ferma al -30%. Prezzo finale 34,99€. Meno aggressivo, ma comunque il minimo storico

Non è solo una questione di sconto. È una strategia sempre più evidente. Le piattaforme digitali stanno accelerando i tempi: quello che prima richiedeva mesi, ora succede quasi subito. E chi gioca se ne accorge.

Chi aspettava “il momento giusto” per comprare, probabilmente lo ha trovato. Ma allo stesso tempo si apre un dubbio: ha ancora senso acquistare al lancio?

Cosa cambia davvero per chi gioca

Il punto non è solo il risparmio. È il momento in cui arriva, molti di questi titoli sono usciti da poco o comunque non sono ancora “vecchi”. E questo sposta un po’ le abitudini. C’è chi compra al day one, sempre. Ma c’è anche chi aspetta. E queste offerte sembrano parlare proprio a quel secondo gruppo.

Aspettare qualche mese, ormai, può voler dire pagare la metà. Non sempre, certo. Ma abbastanza spesso da diventare una strategia.

E poi c’è un altro aspetto. Il backlog. Quella pila invisibile di giochi mai iniziati o lasciati a metà. Con sconti così, cresce ancora. Si compra perché conviene, non perché si ha tempo. E alla fine si accumula.

Tra offerte e tempismo

Dentro la promozione spunta anche Forza Horizon 5, a 41,99€ invece di 69,99€. Un gioco che continua a circolare, a essere aggiornato, a restare vivo. Non è una novità assoluta, ma nemmeno un titolo dimenticato. E lo sconto lo rimette in gioco, letteralmente.

Più contenuto il taglio su Dying Light: The Beast, che scende a 52,49€. Qui si capisce un’altra dinamica: non tutto viene svalutato allo stesso modo. Alcuni titoli resistono di più, tengono il prezzo più a lungo. Dipende dal successo, dalla community, da quanto ancora “tirano”.

E allora la scelta diventa personale. Spendere meno subito, oppure aspettare ancora. Sempre che quel gioco, nel frattempo, non esca dal radar.

Un’abitudine che sta cambiando

Queste campagne stanno diventando sempre più frequenti. E forse anche più aggressive. Non è solo una questione di stagioni, ma di ritmo. Ogni pochi mesi arriva una nuova ondata di sconti.

Per chi gioca, è una buona notizia. Ma cambia il modo di comprare. Meno impulsivo, forse. O al contrario più impulsivo, ma guidato dal prezzo, si entra nello store per dare un’occhiata e si esce con due giochi che non erano nemmeno in lista.

E alla fine resta una domanda sospesa. Conviene davvero comprare subito, quando esce un gioco, oppure aspettare qualche settimana e pagarlo la metà? Non c’è una risposta unica. Dipende da quanto si è disposti ad aspettare. E da quanto pesa quel titolo, in quel momento.