Super Mario Bros: scoperto nuovo segreto dopo 40 anni | Cambia completamente il gioco

Super Mario Bros è uno dei videogiochi più iconici della storia, ma in molti non conoscono ancora tutti i suoi segreti.

A distanza di oltre quarant’anni dalla sua uscita, Super Mario Bros. continua a sorprendere, mostrando che anche i titoli più studiati possono ancora nascondere margini inesplorati. Una recente scoperta emersa nella comunità degli speedrunner ha riportato il classico per Nintendo al centro dell’attenzione, aprendo scenari che fino a poco tempo fa sembravano tecnicamente impossibili.

La segnalazione nasce da un’anomalia osservata durante una sessione di gioco su Nintendo Switch Online, mentre veniva eseguito Super Mario Bros.: The Lost Levels. Un blocco improvviso del gioco, documentato e condiviso online, ha innescato una serie di analisi approfondite da parte degli esperti.

Dal glitch all’analisi tecnica

Quello che per molti giocatori poteva apparire come un semplice errore si è trasformato in un punto di partenza per indagini più complesse. All’interno della comunità, ogni glitch rappresenta una possibile porta verso meccanismi più profondi, legati al funzionamento interno del software.

Il concetto chiave emerso è quello di Arbitrary Code Execution (ACE), una tecnica che consente di intervenire sul codice del gioco durante l’esecuzione. In termini pratici, si tratta della possibilità di alterare il comportamento del titolo senza modifiche hardware o software esterne.

All’interno di Super Mario Bros., questa scoperta assume un valore particolare. Per anni si è ritenuto che la struttura tecnica del gioco, legata alle limitazioni della Nintendo Entertainment System, impedisse qualsiasi forma di controllo diretto sulla memoria. L’ACE dimostra invece che, attraverso sequenze estremamente precise di azioni, è possibile ottenere effetti fuori dallo schema originale.

Una procedura complessa e altamente tecnica

Gli esperimenti si sono concentrati sulla versione giapponese per Famicom Disk System, in particolare nel cosiddetto Mondo Negativo, un’area già nota agli appassionati ma mai sfruttata in questo modo.

Attraverso una combinazione di movimenti calibrati e interazioni con elementi specifici, come determinati nemici e comportamenti di gioco, è stato possibile alterare la memoria interna e attivare l’ACE. Il risultato è un controllo diretto su alcune dinamiche del titolo, tra cui l’accesso anticipato a livelli o la modifica della progressione.

Per il giocatore medio, Super Mario Bros. resta invariato nella sua esperienza quotidiana. Il gameplay tradizionale non viene modificato e il titolo continua a funzionare secondo le regole originali.

Per la comunità degli speedrunner e per chi si occupa di reverse engineering, invece, la scoperta rappresenta un passaggio rilevante. L’ACE introduce nuove possibilità di ottimizzazione delle partite e ridefinisce i limiti tecnici del gioco, aprendo a categorie di sfida finora inesistenti.

Un classico ancora aperto

La rilevanza della scoperta non riguarda solo l’aspetto competitivo, ma anche la percezione generale del titolo. L’idea che Super Mario Bros. fosse stato completamente analizzato viene messa in discussione, mostrando come anche i giochi più iconici possano conservare elementi non ancora compresi.

In questo contesto, il lavoro della comunità assume un ruolo centrale. La ricerca continua su titoli storici dimostra che il patrimonio videoludico non è statico, ma può ancora evolversi attraverso nuove letture e interpretazioni tecniche.

La scoperta dell’ACE non modifica il gioco per tutti, ma ridefinisce il modo in cui può essere esplorato da chi ne studia a fondo ogni meccanismo. Un segnale che, anche dopo decenni, alcune pagine della storia videoludica restano ancora da scrivere.