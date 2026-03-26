Tokyo ricreata in Minecraft: il progetto incredibile che trasforma il gioco in una città reale

Quello che si vede non è solo un mondo virtuale fatto di blocchi ma una ricostruzione sorprendentemente precisa di una delle metropoli più complesse al mondo, realizzata con pazienza, metodo e una visione che va ben oltre il semplice gioco.

Dentro Minecraft, questa volta, non ci sono solo castelli, villaggi o mappe fantasy. C’è Tokyo, o meglio una versione digitale che replica quartieri, infrastrutture e perfino aree naturali con una cura che colpisce subito anche chi non conosce la città nel dettaglio.

Una città intera costruita blocco dopo blocco

Dietro questo lavoro c’è Rikuma Mikuni, dottorando in architettura alla Waseda University. Non è un creator qualsiasi: il suo approccio è tecnico, quasi scientifico, e si vede. La sua Tokyo non si limita ai quartieri più famosi, ma include l’intera area metropolitana, dalla regione di Tama fino alle isole più lontane.

Nel video di presentazione si riconoscono subito simboli iconici come la Tokyo Tower e la Tokyo Station, ma anche elementi meno turistici, come zone residenziali e spazi naturali. È questo il punto: non è una cartolina, è una città viva, tradotta nel linguaggio di Minecraft.

Ci sono persino luoghi come il Monte Takao e Hachijō Town, segno che il progetto non si è fermato al centro urbano ma ha cercato di restituire l’intera geografia del territorio.

Il ruolo dei dati reali: quando il videogioco incontra l’urbanistica

La parte più interessante sta nel “come”. Questa Tokyo non è stata costruita a mano partendo da zero, ma sfruttando PLATEAU, un database pubblico giapponese che contiene modelli tridimensionali dettagliati delle città.

Parliamo di dati usati normalmente per simulazioni urbanistiche, gestione delle infrastrutture e persino prevenzione dei disastri. Informazioni precise, raccolte con rilievi aerei e tecnologie avanzate, che qui vengono trasformate in qualcosa di completamente diverso.

Per farli funzionare dentro Minecraft, Mikuni ha sviluppato un proprio strumento capace di convertire questi modelli nel formato del gioco. Un lavoro durato due anni, portato avanti insieme alla sua ricerca accademica.

Il risultato è un mondo che non si limita a “somigliare” a Tokyo, ma che ne rispetta proporzioni, volumi e distribuzione degli spazi in modo molto più accurato di quanto ci si aspetterebbe da un videogioco.

Non è solo spettacolo: perché questo progetto conta davvero

Questa operazione racconta qualcosa che sta succedendo da tempo, ma che ora diventa evidente: Minecraft non è più solo un passatempo. Sta diventando uno strumento.

Uno strumento che può essere usato per studiare le città, per visualizzare progetti, per insegnare concetti complessi in modo immediato. Vedere una metropoli come Tokyo in forma di blocchi rende tutto più leggibile, più accessibile, anche per chi non ha competenze tecniche.

Allo stesso tempo, però, resta una certa ambiguità. Quanto può essere fedele una città ricostruita dentro un gioco? Quanto si perde nella semplificazione? E quanto invece si guadagna in termini di comprensione?

Per ora il mondo creato da Mikuni non è ancora disponibile al download, ma l’idea di aprirlo al pubblico è sul tavolo. E se dovesse succedere, non sarebbe solo una curiosità da visitare: diventerebbe uno spazio da esplorare, studiare, forse anche da usare.

Nel frattempo, mentre Minecraft continua a macinare numeri e aggiornamenti, progetti come questo fanno capire che il confine tra gioco e realtà è sempre più sottile. E che, a volte, basta cambiare prospettiva per accorgersi che non si sta più solo giocando.