Tomb Raider I-III Remastered arriva su mobile e Switch 2: cosa cambia davvero per chi vuole rigiocarlo oggi

Adesso puoi giocarci praticamente ovunque, Tomb Raider I-III Remastered arriva su Switch 2, iOS e Android. Cambia parecchio il modo in cui questi giochi tornano nelle mani delle persone.

Non si parla solo di nostalgia, si parla di accesso, il pacchetto è lo stesso già visto su console e PC. Dentro ci sono i primi tre capitoli storici, con tutte le espansioni, niente tagli, niente versioni “lite”, la differenza è dove lo giochi. E questo cambia più di quanto sembra.

Tre giochi, ma non più legati a una sola piattaforma

Lara Croft, quella delle origini, quella più rigida nei movimenti e più “spigolosa” anche nel carattere, torna dentro un pacchetto che include i primi tre capitoli con tutte le espansioni, non è una novità assoluta, il gioco è uscito già nel 2024, ma questo passaggio su nuove piattaforme sposta l’equilibrio.

Prima serviva una console o un PC, ora basta un telefono, e questa differenza, nel quotidiano, pesa più di quanto sembra.

Cosa cambia davvero per chi gioca

Giocare Tomb Raider su mobile non è solo una questione tecnica, è un cambio di ritmo, puoi fare una sessione breve, magari mentre sei in viaggio, oppure riprendere un livello lasciato a metà senza accendere nulla di più, il gioco si adatta al tempo che hai, non il contrario.

Certo, qualche compromesso c’è, i controlli touch non sono quelli originali, e non sempre restituiscono la stessa precisione, ma per molti non è il punto, il punto è poterci giocare, senza organizzarsi.

L’aggiornamento che prova a dare più profondità

Insieme al lancio arriva anche la Challenge Mode, disponibile su tutte le piattaforme, non è un’aggiunta enorme, ma cambia il modo in cui si affrontano i livelli.

Puoi modificare parametri, aumentare la difficoltà, rendere gli scontri più duri o le risorse più scarse, e in cambio ottieni ricompense, nuovi costumi, obiettivi extra.

È un modo per allungare la vita del gioco, ma anche per rimettere in discussione qualcosa che molti conoscono già a memoria.

E qui si apre una piccola contraddizione, Tomb Raider nasce con un ritmo preciso, quasi lento, spingerlo verso una sfida più “moderna” funziona, ma non sempre.

Un successo che non era così scontato

Le vendite sono andate oltre le aspettative di Embracer, e questo dice qualcosa, non tanto sul passato, ma su come viene percepito oggi.

C’è una generazione che quei giochi li ha già vissuti, e un’altra che li scopre adesso, senza il peso del confronto diretto con gli originali, e spesso li guarda in modo diverso, meno nostalgia, più curiosità.

Il futuro è già lì, anche se non si vede ancora

L’arrivo su Switch 2 e mobile lascia aperta una porta abbastanza evidente, se questo pacchetto continua a funzionare, è difficile immaginare che si fermi qui.

I capitoli successivi, quelli dal quarto al sesto, sono già nella conversazione, non c’è nulla di ufficiale, ma il percorso sembra segnato, e a quel punto cambia anche la percezione dell’intera serie, non più blocchi separati, ma una linea continua che torna disponibile, pezzo dopo pezzo.

Non è solo un ritorno

Questi giochi non diventano moderni solo perché girano su hardware nuovo, restano quello che sono, con i loro limiti, i movimenti rigidi, le inquadrature a volte scomode.

Eppure funzionano ancora, magari in modo diverso, forse perché oggi non cerchi più la perfezione tecnica, cerchi qualcosa che abbia un’identità chiara, anche se imperfetta.

E in questo senso, rivedere Lara Croft così, su uno schermo piccolo, mentre aspetti un treno o sei sul divano, fa uno strano effetto, familiare, ma non identico a prima.