Un nuovo God of War potrebbe essere annunciato entro questo mese: indizi e anticipazioni

Le voci tornano a rincorrersi con una certa insistenza e, questa volta, arrivano da una fonte che nel settore viene considerata tutt’altro che improvvisata.

Secondo il giornalista Tom Henderson, un nuovo episodio di God of War potrebbe essere annunciato proprio in queste settimane, forse all’interno di un evento ufficiale organizzato da Sony.

Al momento non esistono conferme, né sull’effettiva presentazione né sull’evento stesso, ma il tempismo dei rumor lascia intravedere qualcosa che si muove dietro le quinte. L’ipotesi più accreditata è quella di un nuovo State of Play, format già utilizzato dalla casa giapponese per svelare novità importanti. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare già a metà aprile, forse attorno al 16 del mese, anche se la data resta tutt’altro che ufficiale.

L’aspetto che più ha acceso l’attenzione degli appassionati riguarda la natura del progetto. Henderson, intervenuto durante un podcast di Insider Gaming, ha chiarito che non si tratterebbe della già discussa trilogia remake, ma di un vero e proprio nuovo capitolo principale.

Un dettaglio che cambia completamente la prospettiva. Dopo la conclusione narrativa di God of War Ragnarök, molti ritenevano che la saga avesse raggiunto un punto di equilibrio, se non addirittura una chiusura naturale. E invece, secondo queste indiscrezioni, il lavoro su un seguito sarebbe in corso da tempo, pronto ora a emergere pubblicamente.

L’ombra di Sons of Sparta e le aspettative

A rendere ancora più delicato il contesto è il recente lancio di God of War: Sons of Sparta, arrivato a sorpresa durante lo State of Play di febbraio. Un’operazione che però non ha lasciato il segno come previsto, con una risposta tiepida sia da parte della critica sia del pubblico.

Questo ha inevitabilmente alimentato l’attesa per un ritorno più ambizioso, capace di riportare la saga al centro della scena. L’idea di un nuovo capitolo principale, quindi, arriva in un momento preciso: quello in cui il pubblico sembra chiedere qualcosa di più solido, meno sperimentale e più in linea con l’identità storica della serie.

Resta però un nodo aperto, forse il più interessante: quale direzione prenderà la saga? La storia di Kratos, almeno per come è stata raccontata finora, ha trovato una sorta di compimento. E questo apre scenari diversi.

Da un lato, la possibilità di esplorare nuove mitologie, ipotesi che circola da tempo tra gli appassionati. Dall’altro, il rischio di forzare una narrazione già conclusa, cercando nuovi sviluppi laddove il percorso sembrava già definito.

Nel frattempo, all’interno di Santa Monica Studio si parla anche di altri progetti, inclusa una possibile nuova proprietà intellettuale. Segno che lo studio potrebbe essere diviso tra la volontà di continuare una saga iconica e quella di aprire nuovi capitoli creativi.

Il calendario, in ogni caso, resta sotto osservazione. Se davvero uno State of Play dovesse arrivare nei prossimi giorni, la risposta potrebbe essere imminente. E a quel punto, più che le indiscrezioni, saranno le immagini a parlare.