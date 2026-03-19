Vampire Survivors cambia formula: arriva lo spin-off che ribalta tutto

Sta per arrivare uno spin-off che cambia completamente prospettiva a uno dei giochi più giocati degli ultimi anni, e il risultato potrebbe sorprendere anche chi pensava di aver già visto tutto.

Dopo il successo di Vampire Survivors, il team di sviluppo ha deciso di spingersi oltre con un progetto diverso dal solito. Il nuovo titolo si chiama Vampire Crawlers e non è un semplice seguito, ma una reinterpretazione totale dell’esperienza originale.

La novità più concreta è già fissata: il gioco arriverà il 21 aprile 2026 su PC e console, con un lancio simultaneo su più piattaforme.

Un cambio di prospettiva che si sente davvero

Chi ha giocato a Vampire Survivors è abituato a un sistema automatico, veloce e caotico, dove si eliminano ondate di nemici senza quasi mai fermarsi. Qui invece cambia tutto: si passa a una visuale più immersiva, con un approccio da dungeon crawler.

Il gioco introduce una struttura basata su esplorazione e combattimenti gestiti tramite carte, trasformando completamente il ritmo. Non si tratta più solo di resistere il più possibile, ma di scegliere strategicamente come muoversi e quali abilità utilizzare.

Ogni partita si sviluppa in ambienti a griglia, dove il giocatore costruisce il proprio mazzo e affronta i nemici con un sistema che mescola strategia e rapidità decisionale.

Perché non è solo uno spin-off

La scelta di cambiare formula non è casuale. Il successo di Vampire Survivors ha aperto la strada a un intero filone di giochi simili, ma questo nuovo progetto prova a spostarsi altrove invece di replicare lo stesso schema.

Con Vampire Crawlers, gli sviluppatori mantengono elementi familiari come personaggi, armi e progressione, ma li inseriscono in un contesto completamente diverso. L’obiettivo è offrire qualcosa di nuovo senza perdere l’identità originale.

Anche il sistema di combattimento riflette questa direzione: può essere giocato con calma oppure in modo più rapido, lasciando libertà di approccio senza vincoli rigidi.

Cosa aspettarsi davvero dal gameplay

Il cuore dell’esperienza resta la costruzione del mazzo, con carte che rappresentano attacchi, abilità e modificatori. Questo introduce una componente più ragionata rispetto al gioco originale, dove tutto avveniva in automatico.

Non manca però la componente tipica della serie: progressione continua, sbloccabili e miglioramenti che rendono ogni partita diversa. Anche elementi come i tesori e le evoluzioni tornano, ma adattati al nuovo sistema.

Inoltre, è prevista una forte componente di personalizzazione delle carte, che permette di modificare il comportamento delle abilità e creare combinazioni diverse a ogni run.

Un progetto che guarda avanti

Questo nuovo titolo non sembra essere un esperimento isolato, ma parte di una strategia più ampia. L’idea è espandere l’universo di Vampire Survivors con esperienze diverse, senza limitarsi a un solo genere.

Il fatto che il gioco arrivi anche su servizi come Game Pass al lancio indica una volontà precisa di raggiungere subito un pubblico ampio.

Alla fine, la vera domanda non è se funzionerà, ma quanto riuscirà a trattenere chi ha già passato ore sul titolo originale. Perché quando un gioco cambia così tanto, il rischio è sempre lo stesso: sorprendere… oppure spiazzare.