A partire dal 1° aprile, le famiglie in possesso di console per videogiochi dovranno pagare una tassa

Il calendario fiscale e quello dei consumi energetici si incrociano spesso in date simboliche, e il 1° aprile non farà eccezione per milioni di videogiocatori.

Non si tratta di una bizzarria burocratica isolata, quanto piuttosto di una conseguenza diretta dei nuovi assetti tariffari che colpiscono i dispositivi ad alto assorbimento. Mentre l’attenzione pubblica si concentra solitamente sui grandi elettrodomestici, come frigoriferi o lavatrici, una “tassa invisibile” si sta abbattendo silenziosamente sui salotti, colpendo il cuore dell’intrattenimento digitale: le console per videogiochi.

Il dato emerge da un’analisi dei costi vivi legati all’elettricità e alle nuove accise che, secondo i rilievi riportati anche dalle analisi finanziarie dell’Express, vedranno un incremento significativo proprio con l’inizio del secondo trimestre dell’anno.

La tassa sulle console per videogiochi

Le famiglie che possiedono una PlayStation 5 o una Xbox Series X si troveranno a fare i conti con un ricalcolo che non riguarda solo l’uso attivo, ma soprattutto quella zona grigia chiamata “standby”. Spesso ignoriamo che una console moderna in modalità riposo continua a interrogare i server, scaricare aggiornamenti e alimentare porte USB, comportandosi come un piccolo organismo parassitario attaccato alla rete elettrica nazionale.

C’è un dettaglio tecnico che raramente finisce nei manuali d’istruzione, ma che chi lavora nel settore conosce bene: la densità dei componenti interni di queste macchine è tale che la dissipazione del calore richiede una ventilazione costante anche nelle fasi di post-spegnimento. Questo processo, sommato ai picchi di assorbimento durante le sessioni in 4K, trasforma la console in uno degli elementi più energivori della casa moderna. È interessante notare come la percezione del “gioco” stia mutando: da attività a basso costo marginale a lusso monitorato dal contatore.

L’intuizione che ribalta la prospettiva è che la console non sia più un giocattolo, ma un terminale di calcolo industriale prestato al domestico. Pagare questa sorta di sovrapprezzo energetico è, di fatto, il costo di mantenimento di un’infrastruttura cloud che vive dentro casa nostra. Chi pensa di cavarsela staccando la spina ogni sera potrebbe scontrarsi con l’obsolescenza rapida del software: un gioco non aggiornato è un gioco non avviabile, e il tempo risparmiato in elettricità si trasforma in tempo perso davanti a una barra di caricamento.

Il settore della distribuzione energetica ha individuato in questi dispositivi una fonte di gettito costante proprio perché il loro utilizzo è anelastico; difficilmente un appassionato rinuncerà alla sessione serale per risparmiare pochi centesimi, ed è su questa resistenza psicologica che si innestano le nuove tariffe. Il passaggio dai supporti fisici al digital delivery ha accelerato questo processo, costringendo le macchine a restare accese per ore solo per “esistere” a livello software.

Entro l’anno, la spesa media per mantenere attiva una postazione gaming potrebbe subire oscillazioni tali da richiedere una vera e propria pianificazione finanziaria familiare. Non è una questione di cattiva gestione, ma di un sistema che ha smesso di considerare l’elettronica di consumo come un accessorio secondario, elevandola a bene di consumo primario su cui è facile e immediato applicare correttivi fiscali o tariffari.