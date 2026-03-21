The Legend of Zelda tornerà ufficialmente nel 2026 con una nuova versione

Christian Camberini
Pubblicato il 21 mar 2026
The Legend of Zelda tornerà ufficialmente nel 2026 con una nuova versione

The Legend of Zelda è uno dei videogiochi più amati e apprezzati della storia, e adesso è pronto a tornare ufficialmente.

Non è un nuovo capitolo. E non è nemmeno un annuncio di Nintendo. Però qualcosa si muove davvero attorno a The Legend of Zelda, e riguarda uno dei titoli più ricordati della serie. 

Parliamo di Twilight Princess, uscito nel 2006, che torna in una forma diversa. Non su console, ma su PC. Ed è qui che la notizia cambia tono. 

Non è una release ufficiale: di cosa si tratta

La prima cosa da chiarire è questa: Nintendo non c’entra. Non ha annunciato nulla, non ha aperto a versioni PC. La nuova versione nasce da un lavoro indipendente. 

zelda novità 2026

Di cosa si tratta (www.gamesblog.it – X Zelda Universe)

Un gruppo di sviluppatori ha preso il codice del gioco e lo ha ricostruito in C++, rendendolo eseguibile su computer. Non è un’emulazione classica, ma una conversione più diretta, che permette al gioco di girare senza passare da software esterni. È un passaggio tecnico che cambia parecchio. Il gioco diventa più accessibile, più modificabile, più adattabile a hardware moderni. 

Non è una scelta casuale. Twilight Princess è uno dei capitoli più particolari della saga. Più cupo, meno colorato rispetto a The Wind Waker, con un’impostazione più vicina a Ocarina of Time. 

Per molti resta uno dei momenti più riusciti della serie, anche per il modo in cui sviluppa il personaggio di Link e l’ambientazione. È un gioco che ha segnato una fase precisa di Nintendo, tra GameCube e Wii. Riportarlo oggi, in una forma diversa, significa anche intercettare un pubblico che lo conosce già e uno che non lo ha mai giocato. 

Cosa cambia per chi gioca 

La differenza principale è nel modo in cui il gioco può essere utilizzato. Su PC si aprono possibilità che sulle console originali non c’erano. Risoluzione più alta, modifiche grafiche, controlli personalizzati. Non tutto è automatico, ma il margine di intervento è più ampio. 

Per chi gioca abitualmente su computer, è un modo per accedere a un titolo che altrimenti resterebbe legato a hardware ormai datati. Per chi lo ha già giocato, è un ritorno con qualche opzione in più. 

Dietro questa conversione non c’è un’azienda, ma una community. Il lavoro viene condiviso e aggiornato attraverso canali come Discord, dove gli utenti seguono lo sviluppo e testano le versioni disponibili. 

Il gruppo che si occupa del progetto lavora anche su altri titoli, come The Wind Waker e alcuni giochi GameCube. Il metodo è lo stesso: decodifica del codice e ricostruzione in un linguaggio moderno. È un tipo di attività che esiste da anni, ma che negli ultimi tempi è diventata più strutturata e visibile. 

Il rapporto con Nintendo resta complicato 

Qui entra una zona meno chiara. Nintendo ha sempre mantenuto una posizione rigida su questi temi. Le conversioni non ufficiali, anche quando non distribuiscono direttamente i giochi, restano in un’area delicata. 

Gli stessi sviluppatori invitano a possedere una copia originale del gioco. È una forma di tutela, ma non risolve completamente il problema legale. Non è detto che il progetto resti online a lungo. In passato, iniziative simili sono state fermate. 

Non si tratta di un ritorno ufficiale della saga nel 2026. Il nuovo capitolo è ancora in sviluppo e non ha una data precisa. Questa versione di Twilight Princess è un’altra cosa. È un segnale di quanto la serie continui a muovere interesse anche fuori dai canali ufficiali. 

Per molti è un modo per rigiocare un classico. Per altri è l’unico modo per provarlo oggi senza recuperare una vecchia console. E nel frattempo, mentre il prossimo Zelda resta lontano, questo tipo di progetti riempie uno spazio che altrimenti resterebbe vuoto. 

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