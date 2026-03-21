The Legend of Zelda tornerà ufficialmente nel 2026 con una nuova versione

The Legend of Zelda è uno dei videogiochi più amati e apprezzati della storia, e adesso è pronto a tornare ufficialmente.

Non è un nuovo capitolo. E non è nemmeno un annuncio di Nintendo. Però qualcosa si muove davvero attorno a The Legend of Zelda, e riguarda uno dei titoli più ricordati della serie.

Parliamo di Twilight Princess, uscito nel 2006, che torna in una forma diversa. Non su console, ma su PC. Ed è qui che la notizia cambia tono.

Non è una release ufficiale: di cosa si tratta

La prima cosa da chiarire è questa: Nintendo non c’entra. Non ha annunciato nulla, non ha aperto a versioni PC. La nuova versione nasce da un lavoro indipendente.

Un gruppo di sviluppatori ha preso il codice del gioco e lo ha ricostruito in C++, rendendolo eseguibile su computer. Non è un’emulazione classica, ma una conversione più diretta, che permette al gioco di girare senza passare da software esterni. È un passaggio tecnico che cambia parecchio. Il gioco diventa più accessibile, più modificabile, più adattabile a hardware moderni.

Non è una scelta casuale. Twilight Princess è uno dei capitoli più particolari della saga. Più cupo, meno colorato rispetto a The Wind Waker, con un’impostazione più vicina a Ocarina of Time.

Per molti resta uno dei momenti più riusciti della serie, anche per il modo in cui sviluppa il personaggio di Link e l’ambientazione. È un gioco che ha segnato una fase precisa di Nintendo, tra GameCube e Wii. Riportarlo oggi, in una forma diversa, significa anche intercettare un pubblico che lo conosce già e uno che non lo ha mai giocato.

Cosa cambia per chi gioca

La differenza principale è nel modo in cui il gioco può essere utilizzato. Su PC si aprono possibilità che sulle console originali non c’erano. Risoluzione più alta, modifiche grafiche, controlli personalizzati. Non tutto è automatico, ma il margine di intervento è più ampio.

Per chi gioca abitualmente su computer, è un modo per accedere a un titolo che altrimenti resterebbe legato a hardware ormai datati. Per chi lo ha già giocato, è un ritorno con qualche opzione in più.

Dietro questa conversione non c’è un’azienda, ma una community. Il lavoro viene condiviso e aggiornato attraverso canali come Discord, dove gli utenti seguono lo sviluppo e testano le versioni disponibili.

Il gruppo che si occupa del progetto lavora anche su altri titoli, come The Wind Waker e alcuni giochi GameCube. Il metodo è lo stesso: decodifica del codice e ricostruzione in un linguaggio moderno. È un tipo di attività che esiste da anni, ma che negli ultimi tempi è diventata più strutturata e visibile.

Il rapporto con Nintendo resta complicato

Qui entra una zona meno chiara. Nintendo ha sempre mantenuto una posizione rigida su questi temi. Le conversioni non ufficiali, anche quando non distribuiscono direttamente i giochi, restano in un’area delicata.

Gli stessi sviluppatori invitano a possedere una copia originale del gioco. È una forma di tutela, ma non risolve completamente il problema legale. Non è detto che il progetto resti online a lungo. In passato, iniziative simili sono state fermate.

Non si tratta di un ritorno ufficiale della saga nel 2026. Il nuovo capitolo è ancora in sviluppo e non ha una data precisa. Questa versione di Twilight Princess è un’altra cosa. È un segnale di quanto la serie continui a muovere interesse anche fuori dai canali ufficiali.

Per molti è un modo per rigiocare un classico. Per altri è l’unico modo per provarlo oggi senza recuperare una vecchia console. E nel frattempo, mentre il prossimo Zelda resta lontano, questo tipo di progetti riempie uno spazio che altrimenti resterebbe vuoto.