Fortnite stravolge tutto: la modalità a pagamento diventa GRATIS (e puoi già sbloccare premi)

In un colpo solo, Epic Games ha deciso di rimescolare le carte in tavola con una mossa inaspettata: la modalità Salva il Mondo di Fortnite, fino ad ora a pagamento, diventerà finalmente gratuita per tutti. Una notizia che ha subito scatenato l’entusiasmo tra i milioni di giocatori che già conoscono il celebre battle royale, ma che ora si troveranno a scoprire una modalità PvE completamente nuova e, per la prima volta, accessibile senza dover pagare. Ma non è tutto: per celebrare questo grande cambiamento, gli sviluppatori hanno lanciato una campagna promozionale con pre-registrazioni che consentono di sbloccare ricompense esclusive all’interno del gioco.

La modalità Salva il Mondo, che finora era riservata a chi acquistava uno degli starter pack o si abbonava al servizio Fortnite Crew, sarà disponibile gratuitamente dal 16 aprile 2026. Quindi, tutti i giocatori avranno la possibilità di entrare nel mondo cooperativo di Fortnite senza alcun costo aggiuntivo. Ma c’è un altro aspetto che rende ancora più interessante questa novità: gli utenti che si registrano anticipatamente per ricevere il gioco otterranno delle ricompense esclusive, un’iniziativa che ha già suscitato una grande risposta tra i fan.

Ricompense esclusive per chi si registra prima

Le pre-registrazioni sono il vero cuore pulsante di questa iniziativa. Chi si registra sul sito ufficiale di Fortnite Salva il Mondo avrà accesso a una serie di premi che verranno sbloccati progressivamente, a mano a mano che più giocatori si registrano. Queste ricompense non sono legate al raggiungimento di specifici obiettivi, ma sono garantite a chiunque completi la registrazione, indipendentemente dal numero di utenti che parteciperanno.

Fino ad oggi, le ricompense sbloccabili sono piuttosto allettanti: al raggiungimento di 300.000 giocatori registrati, gli utenti potranno ottenere uno stendardo di Jess Salva il Mondo; con 700.000 giocatori si sbloccherà uno spray Costruzione di Kyle, e con 1 milione di giocatori si riceverà l’eroe Snowstrike (classe Straniero), un personaggio che promette di arricchire le strategie di gioco. Queste ricompense sono davvero un’occasione unica, soprattutto per i fan più fedeli della modalità Salva il Mondo, che si preparano a scoprire nuove sfide e avventure.

Disponibilità su tutte le piattaforme principali

Dal 16 aprile, Fortnite Salva il Mondo sarà accessibile non solo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Amazon Luna, ma anche per la prima volta su Nintendo Switch 2. Questo espande ulteriormente la portata del gioco, dando la possibilità a un pubblico ancora più ampio di immergersi nell’esperienza di gioco PvE, che fino ad ora era stata limitata a un numero ridotto di piattaforme. Tuttavia, è importante notare che la modalità non sarà giocabile sui dispositivi mobile e Nintendo Switch.

Questa decisione segna un punto di svolta importante per Fortnite, un gioco che ha saputo reinventarsi più volte, passando da un semplice titolo di sopravvivenza a un fenomeno globale grazie alla modalità Battle Royale. Ora, con la modalità Salva il Mondo disponibile gratuitamente, Epic Games sta cercando di ampliare ulteriormente la sua base di giocatori, attirando chi preferisce il gioco cooperativo o chi cerca un’esperienza più orientata al tower defense.

Anche se l’idea di rimuovere il costo iniziale può sembrare una mossa commerciale, è anche una strategia che mira a fidelizzare ancor di più i giocatori, invogliandoli a rimanere attivi nel gioco e a continuare a partecipare alle diverse sfide proposte da Epic Games. Per gli sviluppatori, questo potrebbe significare un aumento esponenziale dei giocatori attivi, ma anche una nuova opportunità di guadagno attraverso altre modalità, come gli acquisti in-game e gli eventi stagionali.

Un’altra sfida per il futuro di Fortnite

Tuttavia, questa mossa non è priva di rischi. Epic Games dovrà ora affrontare la sfida di mantenere l’interesse dei giocatori, soprattutto quelli che già conoscono la modalità Salva il Mondo. Riuscirà il gioco a mantenere la sua freschezza e la sua originalità, con l’introduzione di nuovi contenuti, senza essere troppo influenzato dall’ombra del successo della modalità Battle Royale?

Nonostante questi interrogativi, il passaggio a gratuito di Fortnite Salva il Mondo è un passo audace e potrebbe realmente rivoluzionare l’esperienza di gioco, con un forte impatto sulla base di utenti. Il 16 aprile 2026 sarà una data da segnare sul calendario per tutti i fan di Fortnite, perché segnerà l’inizio di una nuova era.