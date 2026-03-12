IKEA straccia MediaWorld: l'accessorio tech per la casa, costa meno di un pranzo al fast food

IKEA lancia un nuovo accessorio tech per la casa dal prezzo sorprendente, così basso da costare meno di un semplice pranzo al fast food.

Il prodotto che ha stupito tutti con il suo lancio è lo speaker portatile, venduto ad un prezzo d’eccezione. Gli speaker Bluetooth sono diventati uno degli accessori tecnologici più diffusi negli ultimi anni. Piccoli, portatili e facili da collegare allo smartphone, permettono di ascoltare musica ovunque senza dover utilizzare sistemi audio più complessi. Con il tempo questi dispositivi si sono evoluti molto, migliorando autonomia, qualità del suono e dimensioni.

In questo contesto anche IKEA ha deciso di rafforzare la propria presenza nel settore audio con un nuovo prodotto presentato durante il CES 2026, una delle fiere tecnologiche più importanti al mondo. Il dispositivo è uno speaker Bluetooth compatto che punta soprattutto su semplicità, prezzo contenuto e portabilità.

Il modello appartiene alla linea Vappeby ed è stato lanciato inizialmente in alcuni mercati europei e nordamericani. In Italia, almeno per il momento, non è ancora disponibile, ma l’arrivo potrebbe non essere lontano.

Il nuovo speaker Bluetooth IKEA: perché sta andando a ruba

La caratteristica più evidente di questo nuovo dispositivo è la dimensione estremamente compatta. Lo speaker ha una forma cubica e misura circa 7 centimetri per lato, una scelta che lo rende facile da trasportare e adatto anche a spazi molto piccoli.

Si tratta di un prodotto pensato sia per l’uso domestico sia per l’utilizzo fuori casa, ad esempio in viaggio, durante una giornata all’aperto o semplicemente per ascoltare musica in una stanza diversa senza spostare sistemi audio più grandi.

Dal punto di vista tecnico lo speaker utilizza Bluetooth 5.3, una delle versioni più recenti del protocollo di connessione wireless. Questo permette una connessione stabile con smartphone, tablet o computer e garantisce una portata che può arrivare fino a circa 10 metri, purché non ci siano ostacoli o interferenze.

Un’altra funzione interessante riguarda la possibilità di collegare più unità tra loro, creando una sorta di piccolo sistema audio distribuito. In questo modo è possibile ampliare il volume complessivo o diffondere la musica in più ambienti.

Per quanto riguarda la batteria, IKEA dichiara un’autonomia che può arrivare fino a 9 ore di riproduzione musicale con il volume impostato intorno al 50%. Naturalmente la durata reale dipende dal tipo di utilizzo e dal livello del volume.

Lo speaker è pensato per un utilizzo semplice e immediato, ma l’azienda stessa segnala che per ottenere una resa sonora più soddisfacente può essere utile regolare gli equalizzatori del dispositivo collegato, come lo smartphone o l’app musicale utilizzata. Questo perché dispositivi così compatti hanno spesso bisogno di qualche regolazione audio per adattarsi al tipo di musica riprodotta.

Uno degli aspetti che ha attirato maggiore attenzione riguarda il prezzo. Negli Stati Uniti il dispositivo viene venduto a circa 10 dollari, una cifra decisamente bassa per uno speaker Bluetooth. Se dovesse arrivare sul mercato italiano mantenendo una politica simile, il prezzo potrebbe collocarsi tra i 10 e i 15 euro, tenendo conto di tasse e differenze di mercato. Una cifra che lo renderebbe uno dei dispositivi audio più economici disponibili nella grande distribuzione.

In attesa del debutto ufficiale nel catalogo italiano, il nuovo speaker IKEA rappresenta un esempio di come anche prodotti molto compatti e accessibili possano offrire funzioni ormai considerate standard nel mondo dell’audio portatile.