Digitale terrestre, se ti sono spariti i canali c'è un motivo: la nuova numerazione

Il panorama televisivo italiano continua a evolversi con nuove aggiunte e modifiche ai canali trasmessi sul digitale terrestre.

A partire dal 3 marzo 2026, la piattaforma televisiva ha visto l’introduzione di nuovi canali e la riorganizzazione di alcuni già esistenti.

Questo aggiornamento non solo migliora l’offerta di contenuti, ma aumenta anche la varietà delle opzioni disponibili per i telespettatori italiani.

Nuovi Canali Aggiunti al Digitale Terrestre

Oltre ai canali tradizionali che rimangono pilastri della programmazione, sono stati aggiunti nuovi spazi tematici e specializzati:

Rai 4K – Una novità che porta la qualità ultra alta definizione sui televisori compatibili, per godere di contenuti cinematografici e sportivi in una risoluzione straordinaria. Rai 3 HD – Continuano gli aggiornamenti con una versione in alta definizione per Rai 3, con programmi di approfondimento e informazione regionale. Rai Storia HD – Per gli appassionati di storia, arriva il canale dedicato alle documentazioni storiche in alta definizione, che offre una programmazione di film e documentari storici di qualità. Mediaset Extra HD – Con una selezione di contenuti Mediaset extra, film, serie TV e documentari, il canale diventa ora disponibile in alta definizione per migliorare l’esperienza di visione. Topcrime HD – Il canale che offre una programmazione focalizzata su serie gialle, thriller e crime, con contenuti in HD per gli amanti del genere. Mediaset Italia 2 HD – Un canale che si aggiunge alla vasta offerta di Mediaset, con programmi giovani e dinamici in alta definizione. France 24 HD (Valle d’Aosta) – Il notiziario internazionale in lingua francese arriva con una qualità d’immagine superiore, portando le ultime notizie dal mondo direttamente a casa. TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta) – Nuovo canale internazionale che amplia l’offerta di canali in lingua straniera, con contenuti in francese. Discovery Turbo HD – Per gli appassionati di motori e avventura, il canale diventa disponibile in HD, con una programmazione dedicata a sport estremi e automobili. Focus HD – Un altro canale che porta in HD una varietà di documentari e programmi scientifici, ora con qualità visiva superiore.

Con questi aggiornamenti, il panorama del digitale terrestre italiano è sempre più ricco e diversificato. La piattaforma continua a evolversi, offrendo agli utenti una scelta sempre maggiore in alta definizione e su temi vari. Non dimenticare di attivare la sintonizzazione automatica sui tuoi decoder o televisori, per non perdere nessuna delle novità che vengono introdotte.

Il consiglio è di sfruttare l’opzione di sintonizzazione automatica per aggiornare la lista dei canali e non perdere l’opportunità di godere dei contenuti più recenti e di qualità. In questo modo, tutti gli utenti possono restare al passo con le novità, approfittando al meglio delle possibilità offerte dal digitale terrestre in Italia.