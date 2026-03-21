AMD FSR 4.1 arriva sulle RX 9000: più FPS e ray tracing migliorato

AMD ha introdotto FSR 4.1 sulle nuove Radeon RX 9000, portando miglioramenti concreti sia nelle prestazioni che nella qualità visiva, con un aggiornamento che punta soprattutto a rendere il ray tracing più pulito e meno pesante per l’hardware.

L’aggiornamento arriva con i nuovi driver Adrenalin e rappresenta un’evoluzione della tecnologia FSR 4, già basata su algoritmi di machine learning. Con la versione 4.1, AMD interviene su più fronti: qualità dell’upscaling, gestione della luce nei giochi e ottimizzazione delle prestazioni, soprattutto nelle modalità più spinte.

Ray tracing più pulito e meno pesante

Uno dei cambiamenti più interessanti riguarda il ray tracing, che con FSR 4.1 viene migliorato grazie alla tecnologia chiamata Ray Regeneration 1.1. Questo sistema usa l’intelligenza artificiale per ricostruire meglio i dettagli della luce e delle riflessioni, riducendo il rumore visivo e rendendo le scene più stabili.

Il risultato non è solo estetico. Migliorare il modo in cui vengono calcolati questi effetti significa anche ridurre il carico sulla GPU, permettendo di mantenere una qualità visiva elevata senza sacrificare troppo le prestazioni, uno dei limiti principali del ray tracing nelle generazioni precedenti.

Più FPS soprattutto nelle modalità spinte

FSR 4.1 interviene anche sulle prestazioni pure, con miglioramenti evidenti nella modalità Ultra Performance, che ora offre frame rate più alti rispetto alle versioni precedenti. Questo è particolarmente utile nei giochi più pesanti o quando si punta a risoluzioni elevate.

In pratica, il sistema continua a lavorare su un principio già noto: renderizzare a una risoluzione più bassa e poi ricostruire l’immagine tramite AI, ma lo fa in modo più preciso e meno invasivo, riducendo artefatti e perdita di dettaglio.

Una tecnologia sempre più legata all’hardware

Un aspetto importante è che FSR 4 e le sue evoluzioni sono pensati soprattutto per le GPU basate su architettura RDNA 4, cioè la serie Radeon RX 9000. Questo perché sfruttano acceleratori AI dedicati, che permettono di gestire meglio calcoli complessi come upscaling e generazione dei frame.

Questo segna un cambio di direzione per AMD, che storicamente puntava su tecnologie più aperte e compatibili con più hardware. Ora invece si va verso soluzioni sempre più legate alla potenza e alle capacità specifiche delle nuove GPU.

Perché questo aggiornamento conta davvero

FSR 4.1 non è una rivoluzione totale, ma è un passo importante perché mostra dove sta andando il settore: sempre più integrazione tra AI, grafica e prestazioni. Il miglioramento del ray tracing e l’aumento degli FPS non sono due elementi separati, ma parte dello stesso approccio.

Nel concreto, per chi gioca significa poter attivare effetti visivi più avanzati senza perdere troppa fluidità, mentre per AMD è un modo per ridurre il divario con le tecnologie concorrenti come DLSS. Ed è proprio su questo equilibrio tra qualità e prestazioni che si giocherà la competizione nei prossimi anni.