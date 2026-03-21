GeForce Now spinge su VR e 90 FPS: arriva anche Crimson Desert

NVIDIA aggiorna GeForce Now con una nuova modalità a 90 FPS su visori VR e porta subito nel cloud Crimson Desert, segnando un passo avanti concreto verso un gaming sempre più indipendente dall’hardware locale.

L’aggiornamento annunciato a marzo 2026 introduce una novità importante per chi usa il cloud gaming: la possibilità di giocare fino a 90 fotogrammi al secondo su dispositivi come Meta Quest, Apple Vision Pro e Pico, almeno per gli abbonati al piano Ultimate.

90 FPS su VR: cosa cambia davvero

Il passaggio da 60 a 90 FPS non è solo un numero. Nei visori VR la fluidità è molto più importante rispetto a uno schermo tradizionale, perché incide direttamente sul comfort visivo e sulla sensazione di immersione durante il gioco.

Con questo aggiornamento, GeForce Now permette di giocare su un grande schermo virtuale all’interno del visore, con movimenti più fluidi e una risposta più naturale, anche se non si tratta ancora di VR nativa ma di una sorta di “cinema virtuale” per i giochi PC.

Crimson Desert arriva subito nel cloud

Tra le novità più rilevanti c’è anche l’arrivo di Crimson Desert su GeForce Now già al lancio. Il gioco gira sui server NVIDIA con prestazioni paragonabili a una RTX 5080, permettendo di giocarlo anche senza un PC di fascia alta.

Questo è uno dei punti chiave del servizio: spostare tutta la potenza hardware nel cloud e lasciare al dispositivo locale solo il compito di visualizzare lo streaming. In pratica, anche un laptop leggero o un visore possono far girare titoli molto pesanti.

Il cloud gaming cambia direzione

Con questa mossa NVIDIA rafforza una tendenza già chiara: il gaming si sta spostando sempre più verso modelli in cui l’hardware locale conta meno. La potenza viene gestita nei data center, mentre l’utente accede ai giochi da qualsiasi dispositivo compatibile.

Il supporto ai visori VR non è casuale. Integrare il cloud con ambienti immersivi significa trasformare il modo in cui si gioca, portando i titoli PC dentro esperienze sempre più flessibili e meno legate a una singola piattaforma.

Un passo avanti, ma con limiti chiari

Va però chiarito un aspetto importante: GeForce Now non supporta ancora giochi VR nativi, ma solo la visualizzazione dei titoli su uno schermo virtuale dentro il visore. Questo significa che l’esperienza resta diversa rispetto a un vero gioco VR sviluppato per quel tipo di dispositivo.

Nonostante questo limite, il salto a 90 FPS e l’arrivo di titoli come Crimson Desert mostrano chiaramente la direzione del settore. Il cloud non è più una soluzione di ripiego, ma una piattaforma che punta a diventare sempre più centrale nel modo in cui si gioca.