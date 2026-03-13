Aphelion: svelata la data del nuovo gioco sci-fi ambientato su un pianeta alieno

La missione verso il pianeta Persephone ha finalmente una data precisa, pronta a portare i giocatori in una nuova avventura spaziale ricca di misteri, esplorazione e sfide.

Lo studio DON’T NOD, conosciuto per titoli narrativi molto amati come Life is Strange, ha confermato ufficialmente quando uscirà il suo nuovo progetto fantascientifico Aphelion. Il gioco arriverà il 28 aprile 2026 su PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S, con un lancio previsto anche su Game Pass fin dal primo giorno.

La data è stata rivelata insieme a un nuovo trailer intitolato Persephone, che mostra meglio l’ambientazione del gioco e il tipo di esperienza che i giocatori dovranno affrontare. Non è il classico sparatutto spaziale: l’impressione è quella di un’avventura narrativa dove esplorazione, sopravvivenza e mistero si mescolano continuamente.

Un pianeta lontano che potrebbe salvare l’umanità

La storia di Aphelion parte da una situazione piuttosto drammatica. La Terra sta diventando sempre più difficile da abitare e la scoperta di un nuovo pianeta riaccende una speranza che sembrava ormai lontana.

Quel pianeta si chiama Persephone. Non è ancora chiaro se sia davvero abitabile, ma i dati raccolti dagli scienziati suggeriscono che potrebbe essere l’ultima possibilità per la sopravvivenza dell’umanità.

Per questo motivo l’Agenzia Spaziale Europea decide di inviare una missione scientifica per studiare il pianeta da vicino. A bordo della nave Hope 01 partono due astronauti esperti: Ariane e Thomas.

La missione però prende una piega diversa da quella prevista.

Un atterraggio fallito e un pianeta ostile

Durante l’arrivo su Persephone qualcosa va storto. L’atterraggio diventa un disastro e l’equipaggio si ritrova disperso su un mondo alieno che appare molto meno ospitale di quanto si pensasse.

Ariane rimane isolata in un ambiente gelido e sconosciuto. Il pianeta è fatto di paesaggi ghiacciati, strutture misteriose e fenomeni che sembrano sfidare le leggi della fisica.

Il suo obiettivo diventa immediatamente chiaro: trovare Thomas, rimasto ferito dopo l’incidente, e capire cosa sta succedendo su questo pianeta.

Il viaggio si trasforma quindi in un’esplorazione fatta di ostacoli naturali, percorsi difficili da attraversare e situazioni in cui la sopravvivenza dipende spesso dalle decisioni prese in pochi secondi.

Esplorazione, azione e mistero

Dal trailer mostrato dagli sviluppatori si capisce che Aphelion non sarà un gioco lineare. L’avventura sembra costruita attorno a diversi elementi: esplorazione, movimento nell’ambiente, sequenze stealth e momenti più dinamici.

Alcuni passaggi ricordano i sistemi di arrampicata e movimento visti in Jusant, un altro progetto dello studio, mentre l’atmosfera più cupa richiama certi momenti di Vampyr.

La sensazione è che DON’T NOD stia cercando di unire il suo stile narrativo con una componente di gameplay più ampia rispetto ai suoi titoli passati.

Il pianeta Persephone non sembra essere solo un ambiente da esplorare. Nel trailer si intravedono fenomeni strani, strutture enigmatiche e situazioni che fanno pensare a qualcosa di molto più complesso di una semplice missione scientifica.

Il progetto più ambizioso dello studio

Gli sviluppatori descrivono Aphelion come uno dei progetti più grandi mai realizzati dallo studio.

La frase che accompagna il gioco nel trailer riassume bene l’idea alla base dell’avventura: “Scopri Persephone, l’ultima speranza dell’umanità. È per questo che hai attraversato l’universo.”

Il gioco è già disponibile in pre-ordine e, come confermato dagli sviluppatori, sarà disponibile su Game Pass dal giorno del lancio.

Per chi segue i progetti di DON’T NOD da anni, la curiosità è capire fin dove si spingerà questa volta lo studio. L’appuntamento è fissato per il 28 aprile 2026, quando la missione verso Persephone inizierà davvero.