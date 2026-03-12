Pragmata: il nuovo gioco Capcom ha già superato milioni di download

Non è ancora arrivato nei negozi, ma il nuovo gioco Capcom Pragmata ha già attirato milioni di giocatori grazie alla demo pubblicata negli ultimi mesi.

Il titolo uscirà ufficialmente il 17 aprile, ma una versione dimostrativa è disponibile da dicembre su PS5, Xbox, PC e anche sulla nuova Nintendo Switch 2. Da allora l’interesse attorno al progetto è cresciuto molto più velocemente di quanto ci si potesse aspettare per una proprietà completamente nuova.

Secondo quanto comunicato da Capcom sui propri canali ufficiali, la demo del gioco ha già superato i due milioni di download. Non solo: anche la lista dei desideri continua a crescere e ha raggiunto la stessa cifra sulle varie piattaforme digitali.

Numeri che non garantiscono automaticamente un grande successo commerciale, ma che indicano una cosa piuttosto chiara: molti giocatori stanno tenendo d’occhio questo progetto.

Un nuovo universo sci-fi firmato Capcom

Pragmata è una nuova proprietà originale di Capcom, quindi non fa parte di una serie già conosciuta. In passato qualcuno aveva ipotizzato un collegamento con Mega Man, ma lo studio ha chiarito che si tratta di una storia completamente nuova.

Il gioco ruota attorno a due personaggi principali: Hugh, un esploratore umano inviato nello spazio, e Diana, un’androide che lo accompagna durante la missione.

L’avventura si svolge in gran parte all’interno di una base lunare, dove qualcosa sembra essere andato storto. Il cuore della storia è il confronto con l’intelligenza artificiale che controlla la stazione.

Anche se i protagonisti sono due, il gioco è pensato come esperienza single-player. Durante l’esplorazione i due personaggi devono collaborare per superare ostacoli e combattimenti.

Combattimenti e hacking lavorano insieme

Uno degli elementi più particolari mostrati nella demo riguarda proprio la collaborazione tra Hugh e Diana. Non si tratta solo di sparare o combattere.

Diana utilizza le sue abilità di hacking per interferire con i sistemi della base e indebolire i nemici controllati dall’IA. Quando questo accade, Hugh può intervenire con le sue armi e infliggere danni.

Il risultato è un sistema di gioco che alterna azione e piccoli enigmi legati alla manipolazione dei sistemi digitali della stazione.

Capcom ha mostrato alcuni esempi di questi puzzle durante la presentazione più recente del gioco, lasciando intendere che l’interazione tra tecnologia e combattimento sarà una parte importante dell’esperienza.

Una demo che sta facendo parlare del gioco

Le nuove proprietà non sono mai facili da lanciare. Senza un nome già conosciuto o una saga alle spalle, convincere i giocatori a provare qualcosa di nuovo può essere complicato.

In questo caso la demo sembra aver funzionato. Due milioni di download indicano che la curiosità attorno al progetto è piuttosto alta.

Capcom non ha fornito dettagli su quali piattaforme stiano generando più interesse. Non è chiaro, ad esempio, se il gioco stia attirando più giocatori su Steam, su console oppure sulla nuova Switch.

Queste informazioni aiuterebbero a capire meglio dove il progetto sta trovando il pubblico più curioso, ma per ora l’azienda si limita a condividere il numero totale.

Un periodo positivo per Capcom

L’attenzione attorno a Pragmata arriva in un momento piuttosto favorevole per Capcom. Da poco è uscito anche il nuovo capitolo della serie Resident Evil, che ha ricevuto recensioni molto positive.

Il titolo più recente, Resident Evil Requiem, ha ottenuto uno dei punteggi più alti nella storia della serie su Metacritic, consolidando ancora di più la reputazione della saga.

È improbabile che Pragmata raggiunga lo stesso livello di vendite di Resident Evil, che rimane uno dei marchi più forti dell’azienda. Ma se il gioco riuscisse a superare qualche milione di copie nei primi mesi, diventerebbe comunque un risultato importante.

Soprattutto in un periodo in cui molte grandi produzioni videoludiche faticano a trovare il pubblico giusto, l’idea che una nuova proprietà possa partire con così tanta curiosità attorno a sé non passa inosservata.

Ora resta da capire se l’interesse generato dalla demo si trasformerà davvero in vendite quando il gioco arriverà il 17 aprile. Fino ad allora, l’attesa continua a crescere.