Ubisoft rende ufficialmente gratuito Assassin's Creed Shadows per un periodo limitato

Ubisoft rende ufficialmente gratuito Assassin’s Creed per alcuni giorni: come scaricarlo e le console coinvolte

Dal 18 al 23 giugno Ubisoft apre una prova gratuita di Ubisoft+ Premium che permette di giocare senza spendere a Assassin’s Creed Shadows e all’espansione Claws of Awaji su PC e Xbox. Fuori, almeno per ora, i giocatori PlayStation, perché il servizio non è disponibile sulle console Sony.

L’iniziativa rientra nella spinta con cui la casa francese prova a rilanciare il suo abbonamento premium, che di norma costa 17,99 dollari al mese.

Dal 18 al 23 giugno: chi può giocare, chi resta fuori e quali titoli ci sono

Come ha spiegato Ubisoft sui suoi canali ufficiali, la promozione scatta alle 06:00 AM PDT del 18 giugno e si chiude alle 06:00 AM PDT del 23 giugno. In questi sei giorni, chi attiva Ubisoft+ Premium gratis può accedere al catalogo previsto dall’offerta su PC e Xbox, ma non su PlayStation. Un’esclusione che lascia fuori una fetta importante del pubblico console. Il servizio viene spesso accostato a Xbox Game Pass, ma la formula è diversa: catalogo più concentrato sui giochi Ubisoft, meno dispersivo, con oltre 145 titoli tra produzioni di punta e uscite minori.

Il richiamo principale è ovviamente Assassin’s Creed Shadows, ma nella prova ci sono anche altri nomi forti del catalogo Ubisoft: Rainbow Six Siege, The Division 2, Far Cry 6, Star Wars Outlaws, For Honor e Anno 117: Pax Romana, insieme agli altri giochi indicati nella comunicazione ufficiale. Per attivare l’offerta bisogna passare da Ubisoft Store, Ubisoft Connect oppure Blacknut. Una volta completata la registrazione, si possono scaricare e avviare i giochi inclusi con gli stessi vantaggi del piano premium, quindi anche DLC senza costi aggiuntivi e alcuni bonus in-game.

Carta obbligatoria, rinnovo automatico e i sei giorni per provare Assassin’s Creed Shadows

Il punto da tenere d’occhio è questo: la prova gratuita di Ubisoft+ Premium non prevede addebiti subito, ma per iscriversi serve comunque una carta di pagamento o un metodo equivalente. E alla fine del periodo promozionale il piano parte in automatico, se non viene disdetto in tempo.

La formula è scritta chiaramente nella pagina dell’offerta: se l’utente non cancella tutto entro la scadenza, Ubisoft addebiterà il prezzo standard di 17,99 dollari al mese. In pratica, chi vuole solo provare Assassin’s Creed Shadows gratis deve ricordarsi di annullare l’abbonamento entro le 06:00 AM PDT del 23 giugno.

Sei giorni possono sembrare pochi, almeno all’inizio. Ma secondo i dati di HowLongToBeat, la storia principale di Assassin’s Creed Shadows richiede circa 35 ore. Un tempo che basta per farsi un’idea concreta del gioco, capire il ritmo, provare il sistema di combattimento e valutare se vale il prezzo pieno.

Per chi gioca con una certa regolarità, il margine non è nemmeno così stretto; per chi ha meno tempo resta comunque una prova utile, quasi un weekend lungo. E se l’esperimento convince, si può continuare con Ubisoft+ Premium e usare l’intero catalogo, comprese le nuove uscite del publisher. In breve: gratis per sei giorni, ma con un rinnovo automatico da non perdere di vista.