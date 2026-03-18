Crimson Desert domina Steam prima dell’uscita: preordini record e attesa alle stelle

Crimson Desert sta già conquistando milioni di giocatori ancora prima dell’uscita ufficiale, dimostrando quanto l’attesa per il nuovo titolo open world sia diventata uno dei fenomeni più rilevanti del 2026 nel mondo dei videogiochi.

A pochi giorni dal debutto fissato per il 19 marzo, il gioco ha raggiunto la vetta delle classifiche di vendita su Steam, superando titoli già affermati e attirando l’attenzione di appassionati e curiosi. Un risultato che non nasce per caso, ma che è il frutto di anni di sviluppo e di una strategia ben costruita.

Un successo ancora prima dell’uscita

Il dato che colpisce di più riguarda le prenotazioni, che hanno spinto Crimson Desert ai vertici della classifica globale di Steam tra i giochi a pagamento. Nonostante non sia ancora disponibile, il titolo ha già generato oltre 20 milioni di dollari solo tramite preordini, con picchi giornalieri che hanno superato i 2,5 milioni in appena 24 ore.

Questo andamento lo posiziona ben sopra altri titoli recenti, con numeri che risultano fino a quattro volte superiori rispetto ad altri giochi usciti nello stesso periodo. Un segnale chiaro: l’interesse attorno al progetto è reale e sta crescendo rapidamente, sostenuto anche da una wishlist che ha superato i 3 milioni di utenti a livello globale.

Un progetto ambizioso nato da lontano

Dietro questo risultato c’è il lavoro di Pearl Abyss, studio già noto per Black Desert. Il team ha impiegato oltre sette anni per sviluppare questo titolo, che inizialmente doveva essere un prequel, ma che nel tempo si è trasformato in un’esperienza completamente autonoma.

Questa evoluzione ha portato alla creazione di un open world molto più ampio e complesso, pensato per offrire un’esperienza single player ricca e immersiva. Il mondo di gioco, chiamato Pywel, promette ambientazioni vaste e dinamiche, con città, deserti, montagne e rovine da esplorare liberamente.

Gameplay vario e libertà totale

Uno degli elementi più discussi riguarda la varietà delle attività disponibili. Il giocatore può passare dalla pesca al combattimento, fino al volo su creature o all’uso di mezzi avanzati, in un sistema che punta sulla libertà totale di approccio.

Il sistema di combattimento è altrettanto articolato, con armi diverse come spade, archi e lance, unite a abilità speciali e potenziamenti elementali. Ogni scelta influisce sull’esperienza, rendendo ogni partita diversa e più personale.

Prestazioni e polemiche

Nonostante l’entusiasmo, non sono mancate le critiche. L’introduzione del sistema Denuvo, utilizzato per proteggere il gioco dalla pirateria, ha sollevato dubbi tra alcuni giocatori, preoccupati per possibili impatti sulle prestazioni.

Gli sviluppatori hanno però rassicurato la community, sottolineando come il gioco sia stato ottimizzato per funzionare anche su hardware meno recente, come una GTX 1060. Inoltre, è stata promessa la possibilità di giocare in 4K a 60 FPS senza tecnologie di upscaling, una dichiarazione che ha acceso ulteriormente l’interesse.

Un’esperienza senza compromessi

Un altro punto a favore riguarda l’assenza di microtransazioni invasive. Il gioco è stato progettato come esperienza premium, acquistabile una sola volta, senza negozi interni dedicati a contenuti estetici.

Questa scelta ha contribuito a rafforzare la fiducia dei giocatori, soprattutto in un periodo in cui molti titoli puntano su modelli economici più aggressivi. Anche la comunicazione diretta e trasparente del team ha giocato un ruolo importante nel mantenere alta l’attenzione.

Attesa alle stelle per il lancio

Con un mondo di gioco descritto come enorme, addirittura più grande di quello di Skyrim, e una varietà di attività che spazia tra esplorazione, combattimento e interazione ambientale, Crimson Desert si presenta come uno dei titoli più ambiziosi dell’anno.

Ora resta solo da vedere se queste aspettative verranno confermate al lancio. Ma una cosa è già evidente: Crimson Desert è riuscito a imporsi ancora prima di uscire, diventando uno dei fenomeni più osservati del mercato videoludico nel 2026.