Cyberpunk 2077, delusione per gli utenti: il comunicato ufficiale è una sentenza

Negli ultimi mesi la community dei videogiochi si è accesa attorno a una serie di voci insistenti su Cyberpunk 2077.

Da una parte si parla di un possibile nuovo DLC per The Witcher 3: Wild Hunt, a distanza di oltre undici anni dall’uscita del celebre RPG di CD Projekt Red. Dall’altra, qualcuno ha iniziato a chiedersi se lo stesso destino potesse riguardare anche Cyberpunk 2077.

Al momento, però, la realtà sembra molto più semplice: il ciclo di contenuti aggiuntivi per il titolo ambientato a Night City è ormai terminato.

Nessun nuovo contenuto per Cyberpunk 2077

Le indiscrezioni che circolano online hanno spinto molti fan a chiedere chiarimenti direttamente allo studio polacco. Se su The Witcher 3 CD Projekt Red non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, la risposta su Cyberpunk 2077 è stata invece molto chiara.

Attraverso il proprio account ufficiale, lo studio ha spiegato che non esistono piani per ulteriori DLC o espansioni dedicate al gioco. Il messaggio è stato diretto: se in futuro qualcosa dovesse cambiare, verrà comunicato ufficialmente. Ma allo stato attuale non c’è alcun progetto in sviluppo.

Una posizione che, in realtà, non sorprende più di tanto chi segue da vicino l’evoluzione del titolo. Dopo anni di aggiornamenti, patch e miglioramenti tecnici, CD Projekt Red ha già pubblicato quella che è stata definita la grande espansione conclusiva del gioco: Phantom Liberty.

L’arrivo di questo contenuto ha rappresentato un momento importante nella storia del titolo, perché ha ridefinito molte dinamiche di gameplay e ha introdotto una nuova zona della città, oltre a una trama completamente inedita.

Il futuro è nel sequel di Cyberpunk

Se Cyberpunk 2077 sembra ormai aver chiuso il proprio percorso, lo stesso non si può dire dell’universo narrativo creato attorno al gioco.

CD Projekt Red ha già confermato da tempo di essere al lavoro su un nuovo capitolo della serie, attualmente conosciuto con il nome in codice Project Orion, spesso chiamato dai fan semplicemente Cyberpunk 2.

Il progetto si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo, quindi non esistono informazioni concrete su gameplay, uscita o piattaforme. Tuttavia alcuni dettagli iniziano lentamente a emergere.

Uno dei più interessanti riguarda il possibile ritorno di Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves che ha rappresentato uno dei volti simbolo del primo capitolo.

A parlare del futuro della saga è stato anche Mike Pondsmith, creatore del gioco di ruolo originale su cui si basa l’universo di Cyberpunk.

Secondo Pondsmith esisterebbero delle idee per riportare in scena Johnny Silverhand anche nel prossimo capitolo. Non sono stati forniti dettagli precisi, ma l’autore ha lasciato intendere di aver individuato “alcuni modi” per rendere possibile il ritorno del personaggio.

Un altro elemento interessante riguarda l’ambientazione. Il nuovo gioco potrebbe non limitarsi alla celebre Night City.

Pondsmith ha infatti accennato alla presenza di una seconda città, descritta come una sorta di “Chicago andata a male”, un luogo degradato e oscuro che potrebbe ampliare notevolmente il mondo di gioco.

Secondo alcuni fan più attenti, piccoli indizi su questa possibile ambientazione sarebbero già comparsi nel finale dell’espansione Phantom Liberty.

Considerando tutti questi elementi, appare sempre più evidente che CD Projekt Red abbia deciso di chiudere definitivamente il capitolo di Cyberpunk 2077 per concentrarsi sul futuro della saga.

Dopo il lancio difficile del 2020, il gioco ha attraversato una lunga fase di rinascita fatta di aggiornamenti tecnici, miglioramenti al sistema di combattimento, revisione delle abilità e nuove missioni.

Oggi il titolo è considerato da molti giocatori un’esperienza molto diversa rispetto a quella uscita al debutto.

Proprio per questo lo studio sembra intenzionato a voltare pagina e a investire energie nello sviluppo del sequel, che promette di espandere ulteriormente l’universo cyberpunk creato negli ultimi anni.

Per chi sperava in un ultimo DLC, quindi, le aspettative vanno ridimensionate.