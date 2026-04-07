È indubbiamente lui il Pokémon più forte del GCC Pocket

Se esiste un pokémon davvero forte, forse il più forte del GCC Pocket, è quello che abbiamo deciso di evidenziare in questo articolo.

Non è una Mega Evoluzione. Non è una carta EX. Eppure sta incidendo sulle partite in modo evidente dentro GCC Pokémon Pocket. Il nome che circola tra i giocatori è Hydreigon. Il motivo non è legato alla rarità, ma alla struttura della carta.

Il contesto è già favorevole. I mazzi di tipo Oscurità sono tra i più utilizzati. Darkrai EX, Mega Absol EX, combinazioni con Nihilego e Weezing. Un insieme di strategie già consolidato, in cui Hydreigon si inserisce senza forzature.

Valori standard, impatto diverso

I dati di base non sono fuori scala. 150 PS, 130 danni. Numeri alti ma coerenti con altre carte. La differenza è che non è EX, quindi quando viene eliminato concede un solo punto.

Questo cambia la gestione del rischio. Può essere utilizzato in modo più diretto, anche sapendo che verrà sconfitto dopo pochi turni. Il rapporto tra danno inflitto e penalità resta favorevole. Il costo dell’attacco è di tre Energie. In condizioni normali sarebbe un limite. Qui interviene l’abilità.

“Ruggito all’unisono” permette di assegnare due Energie Oscurità automaticamente ogni turno, con un contraccolpo di 30 danni. Il costo effettivo si riduce a una sola Energia manuale.

Questo significa che Hydreigon può attaccare con continuità senza richiedere una gestione complessa delle risorse. Anche dopo aver utilizzato la mossa, il ciclo si ripete senza interruzioni. Il danno auto-inflitto è un elemento da considerare, ma non blocca l’utilizzo della carta.

Gestione dei danni e continuità

I 30 danni subiti per attivare l’abilità possono essere compensati con strumenti di cura. Carte di supporto e oggetti permettono di mantenere Hydreigon in campo per più turni. Il risultato è una presenza stabile, con attacchi ripetuti nel tempo.

In due turni, il danno accumulato può raggiungere livelli sufficienti per mettere fuori gioco gran parte delle carte avversarie, comprese alcune evoluzioni avanzate. Non sempre garantisce il KO immediato, ma riduce rapidamente le opzioni dell’avversario.

Un aspetto rilevante è la gestione delle Energie. Se Hydreigon richiede un investimento minimo, le altre Energie possono essere assegnate ad altri Pokémon. Questo permette di mantenere più minacce attive contemporaneamente.

La sinergia con Darkrai EX è diretta. Hydreigon mantiene la pressione, mentre Darkrai accumula danni aggiuntivi. Il mazzo non dipende da un solo elemento, ma da una combinazione. Questo rende più difficile interrompere il flusso di gioco.

Posizionamento nel meta attuale

Hydreigon non è la carta con il valore più alto in termini assoluti. È quella che offre il miglior rapporto tra costo, danno e gestione del rischio.

Nel meta attuale, dove molte carte richiedono più risorse per ottenere risultati simili, questa struttura più leggera rappresenta un vantaggio operativo.

Il tipo Oscurità facilita l’integrazione in mazzi già esistenti, senza richiedere modifiche sostanziali. Per i giocatori, il cambiamento riguarda l’approccio. Non basta valutare il danno massimo. Conta la continuità dell’attacco e la gestione delle risorse nel tempo.

Hydreigon si inserisce in questo spazio. Non domina ogni partita, ma offre stabilità e pressione costante. E questo, nel lungo periodo, incide più di un singolo attacco ad alto danno.