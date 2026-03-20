Pokémon Rosso Fuoco: come arrivare all’Isola Cannella senza perdersi

Arrivare all’Isola Cannella in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia non è immediato come sembra, perché il gioco non indica chiaramente quando è il momento giusto per attraversare il mare e continuare davvero l’avventura.

Molti giocatori si bloccano proprio qui: hai già diverse medaglie, hai esplorato gran parte della mappa, ma non è chiaro quale sia il prossimo passo. In realtà, tutto ruota attorno a una mossa precisa: Surf, senza la quale l’isola resta semplicemente irraggiungibile.

Una volta ottenuta, il ritmo cambia e il gioco si apre molto di più. È in questo momento che l’Isola Cannella diventa accessibile e inizia una fase più libera dell’avventura.

Il percorso più diretto

Il metodo più veloce parte da Biancavilla. Da qui devi scendere verso sud e utilizzare Surf lungo il tratto di mare della Route 21. È la strada più semplice e quella che la maggior parte dei giocatori utilizza senza troppi giri.

Lungo il percorso incontrerai diversi Pokémon acquatici e qualche allenatore, ma non è una sezione particolarmente difficile. Serve solo un minimo di preparazione per arrivare senza problemi fino all’isola.

L’alternativa più lunga ma più ricca

Esiste anche un secondo percorso, meno diretto ma più interessante dal punto di vista dell’esplorazione. Partendo da Fucsiapoli, puoi attraversare le Route 19 e 20 passando per le Isole Spumarine.

Qui il viaggio è più lungo e impegnativo, ma offre anche la possibilità di scoprire nuovi Pokémon e affrontare più allenatori. Non è obbligatorio seguirlo subito, ma è una scelta che molti fanno per completare meglio il gioco.

Dove si trova l’Isola Cannella

L’Isola Cannella si trova nella parte sud-occidentale della regione di Kanto ed è collegata via mare alle altre zone. È una località isolata, ma molto importante per il proseguimento dell’avventura.

Qui si trovano il laboratorio Pokémon, la Villa Pokémon e soprattutto la palestra di Blaine, uno dei Capopalestra più iconici del gioco.

Cosa fare una volta arrivati

Arrivare sull’isola non significa poter proseguire subito. La palestra, infatti, è inizialmente chiusa e non puoi affrontare immediatamente il Capopalestra.

Per sbloccarla devi entrare nella Villa Pokémon e trovare una chiave nascosta tra stanze, passaggi segreti e documenti. È una delle sezioni più particolari del gioco, anche perché racconta parte della storia legata a Mewtwo.

Solo dopo aver completato questa parte puoi accedere alla palestra e continuare davvero il tuo percorso verso la Lega Pokémon.

Il momento in cui cambia tutto

Raggiungere l’Isola Cannella segna un passaggio importante. Non è solo una nuova tappa, ma l’inizio della fase finale del gioco, dove il livello degli scontri si alza e le scelte contano di più.

Da qui in avanti il gioco lascia più libertà, ma anche meno indicazioni. È proprio questo equilibrio tra esplorazione e difficoltà a rendere questa parte così memorabile per chi la affronta per la prima volta.