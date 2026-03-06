EA Sports FC 26: come guadagnare crediti velocemente in Ultimate Team

I crediti sono il perno fondamentale della modalità Football Ultimate Team di FC 26: ecco i trucchi per guadagnarne molti in poco tempo

In EA Sports FC 26 Ultimate Team, i crediti rappresentano il cuore dell’intera modalità di gioco. Senza monete è difficile migliorare la squadra, acquistare giocatori competitivi sul mercato trasferimenti o completare le varie sfide disponibili durante la stagione. Per questo motivo molti giocatori cercano strategie efficaci per accumulare crediti nel minor tempo possibile.

Esistono diversi metodi per aumentare il proprio saldo senza necessariamente spendere denaro reale. Comprendere il funzionamento del mercato, sfruttare le attività disponibili nel gioco e sapere quando comprare o vendere le carte può fare una grande differenza nel lungo periodo.

Il mercato trasferimenti è il punto di partenza

Uno dei modi più efficaci per guadagnare crediti in Ultimate Team è imparare a utilizzare correttamente il mercato trasferimenti. Il sistema funziona secondo una logica molto simile a quella dei mercati reali: il valore dei giocatori cambia continuamente in base alla domanda e all’offerta.

I giocatori più esperti sfruttano proprio queste oscillazioni di prezzo. Quando una carta viene venduta a un prezzo più basso del suo valore medio, può essere acquistata e rimessa sul mercato con un prezzo più alto. Questo processo, noto come trading, permette di generare profitto in modo costante se si osservano con attenzione le variazioni del mercato.

Non bisogna avere fretta di vendere immediatamente ogni carta trovata nei pacchetti. In molti casi il prezzo può salire nei giorni successivi, soprattutto se quel giocatore diventa utile per alcune sfide o se aumenta la richiesta sul mercato.

Le fluttuazioni dei prezzi durante la settimana

Il mercato di Ultimate Team non rimane mai stabile. Ogni settimana l’economia del gioco cambia a causa dei contenuti pubblicati dagli sviluppatori, delle promozioni speciali e delle ricompense distribuite ai giocatori.

Un momento particolarmente importante è spesso il venerdì, quando vengono introdotti nuovi eventi o carte speciali. In queste occasioni molti utenti aprono pacchetti e mettono sul mercato grandi quantità di giocatori, facendo scendere temporaneamente i prezzi. Questo può essere il momento ideale per acquistare carte a costo ridotto.

Nei giorni successivi, quando la disponibilità diminuisce e la domanda aumenta, quei giocatori possono essere rivenduti a un prezzo più alto. Chi segue con costanza queste dinamiche riesce spesso ad accumulare una quantità significativa di crediti nel tempo.

Le Squad Building Challenges e le ricompense

Un’altra attività fondamentale per ottenere crediti è rappresentata dalle Squad Building Challenges, conosciute anche come SBC. Queste sfide richiedono di creare squadre con determinati requisiti, come un certo livello di valutazione o la presenza di giocatori provenienti da specifici campionati.

Completando una SBC si ricevono ricompense che possono includere pacchetti, giocatori speciali o altri contenuti utili. I pacchetti rappresentano spesso l’elemento più interessante, perché possono contenere carte di valore elevato che possono essere vendute sul mercato.

È comunque importante considerare il costo complessivo delle carte utilizzate per completare la sfida. Anche se alcuni giocatori non sono scambiabili, hanno comunque un valore all’interno del club e dovrebbero essere utilizzati con attenzione.

Investire nei giocatori con maggiore richiesta

Nel mercato di Ultimate Team esistono alcune tipologie di carte che tendono ad aumentare di valore più frequentemente rispetto ad altre. I giocatori con valutazioni alte, spesso utilizzati come “fodder” per le SBC, sono un esempio tipico.

Quando vengono rilasciate nuove sfide che richiedono squadre con rating elevato, la domanda per queste carte cresce rapidamente e i prezzi possono aumentare nel giro di poche ore. Chi possiede già questi giocatori può approfittare del momento per venderli e ottenere un buon profitto.

Anche i calciatori appartenenti ai campionati più popolari o alle squadre più utilizzate tendono a mantenere una richiesta costante. Investire in questo tipo di carte può rivelarsi una strategia utile per generare guadagni nel medio periodo.

Il ruolo delle Icone e degli Eroi nella costruzione della squadra

Nel mondo di Ultimate Team alcune carte hanno un valore particolare. Le Icone, che rappresentano leggende del calcio mondiale, sono tra gli oggetti più ricercati del gioco. Oltre alle statistiche elevate, queste carte offrono vantaggi importanti per la chimica della squadra, facilitando l’inserimento di giocatori provenienti da campionati diversi.

Gli Eroi, invece, sono calciatori iconici legati a specifiche competizioni o campionati. Anche queste carte possono migliorare la chimica e aumentare il livello complessivo della squadra.

Possedere una di queste carte non significa solo rafforzare la propria rosa, ma anche avere tra le mani un oggetto spesso molto richiesto sul mercato.

Evoluzioni e miglioramento dei giocatori

Una delle funzionalità più interessanti introdotte negli ultimi capitoli della serie è il sistema di Evoluzioni. Questo meccanismo permette di potenziare alcune carte completando obiettivi specifici durante le partite.

Grazie alle evoluzioni è possibile trasformare giocatori relativamente economici in elementi molto più competitivi. In questo modo si può migliorare la propria squadra senza spendere grandi quantità di crediti sul mercato trasferimenti.

Per molti giocatori questa funzione rappresenta anche un modo creativo per utilizzare carte meno popolari e costruire squadre originali.