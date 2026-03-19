Epic Games regala due nuovi giochi: uno rilassante, l’altro velocissimo

Due nuovi giochi gratuiti stanno per arrivare su Epic Games Store e questa volta la scelta mette insieme esperienze completamente diverse, tra gestione rilassata e azione immediata.

L’Epic Games Store continua ad aggiornare la sua offerta gratuita con una nuova coppia di titoli pensata per intercettare gusti molto lontani tra loro. Dopo i giochi disponibili negli ultimi giorni, è già chiaro cosa arriverà nella prossima rotazione.

Dal 26 marzo 2026 sarà possibile scaricare senza costi Havendock e Hyper Echelon, due titoli che si muovono su binari opposti ma che condividono una buona accoglienza tra i giocatori.

Due esperienze opposte nello stesso aggiornamento

La scelta punta su un contrasto netto. Da una parte c’è Havendock, un gestionale ambientato su una piattaforma galleggiante dove si costruisce lentamente una comunità partendo da poche risorse.

Dall’altra troviamo Hyper Echelon, uno sparatutto rapido e diretto, basato su combattimenti veloci e continui. Due approcci completamente diversi, che permettono di scegliere tra un’esperienza più rilassata e una decisamente più dinamica.

Questa combinazione riflette una strategia precisa: offrire sempre titoli capaci di coprire più stili di gioco, senza concentrarsi su un solo genere.

Havendock e il ritorno dei giochi rilassati

Negli ultimi tempi, esperienze come Havendock stanno trovando sempre più spazio. Il motivo è semplice: offrono un ritmo lento e una gestione libera, senza pressione costante.

Nel gioco si parte da una zattera e si sviluppa gradualmente una base sempre più complessa, accogliendo nuovi abitanti e migliorando le strutture. Tutto ruota attorno a risorse, organizzazione e crescita della comunità.

È il tipo di esperienza che funziona soprattutto quando si cerca qualcosa di più tranquillo, lontano dalla competizione e dal ritmo serrato di molti altri titoli.

Hyper Echelon punta tutto sull’azione

Con Hyper Echelon il discorso cambia completamente. Qui domina l’azione, con uno stile arcade che mette il giocatore davanti a ondate di nemici sempre più intense.

La struttura è semplice ma efficace: si combatte, si raccolgono potenziamenti e si prova a resistere il più possibile. Il ritmo è veloce e non lascia molto spazio a pause o pianificazione.

Questo tipo di gameplay lo rende adatto a sessioni brevi ma intense, ideali per chi vuole entrare subito nel vivo senza passaggi complessi.

Perché questa formula continua a funzionare

Il sistema dei giochi gratuiti resta uno dei punti più forti dello store, perché permette di scoprire titoli diversi senza dover scegliere in anticipo cosa acquistare.

Una volta riscattati, i giochi restano nella libreria e possono essere utilizzati in qualsiasi momento, trasformando ogni uscita in un’occasione per provare qualcosa di nuovo.

Alla fine, il vero valore sta proprio qui: mettere insieme esperienze diverse e renderle accessibili a tutti. Perché spesso è proprio nei giochi meno attesi che si trovano le sorprese migliori.