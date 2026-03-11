Fortnite potrebbe rilanciare davvero la modalità Save the World

Per anni è rimasta in secondo piano mentre il battle royale conquistava milioni di giocatori.

Ora però qualcosa sembra muoversi attorno a Save the World, la modalità cooperativa PvE con cui Fortnite era stato presentato all’inizio. Alcuni indizi diffusi nelle ultime settimane fanno pensare che Epic Games stia preparando un aggiornamento importante proprio per questa parte del gioco.

Non ci sono annunci ufficiali, ma la quantità di segnali è sufficiente per riaccendere l’attenzione dei giocatori più affezionati. Tra teaser sui social, cambiamenti tecnici e voci provenienti da insider del settore, l’idea che qualcosa stia davvero arrivando non sembra più così improbabile.

Quando Fortnite era un gioco cooperativo

È facile dimenticarlo oggi, ma Fortnite non era nato come battle royale. Quando Epic lo annunciò per la prima volta, il cuore del progetto era proprio Save the World, una modalità cooperativa in cui i giocatori combattevano insieme contro orde di nemici controllati dal gioco.

Il progetto originale mescolava costruzione, sopravvivenza e combattimento in uno stile che ricordava una via di mezzo tra Minecraft e Left 4 Dead. Poi arrivò il battle royale e tutto cambiò. Quella modalità gratuita trasformò Fortnite in uno dei videogiochi più popolari al mondo, ma allo stesso tempo spinse Save the World sempre più ai margini.

Negli anni la modalità PvE è rimasta disponibile, ma con aggiornamenti molto più rari rispetto al resto del gioco. Oggi esiste ancora, ma viene spesso percepita come una parte quasi “storica” del progetto, giocata soprattutto da chi la segue fin dagli inizi.

Indizi sempre più evidenti

Le nuove speculazioni nascono da una serie di segnali che non sono passati inosservati alla community. Alcuni contenuti pubblicati dagli account ufficiali di Epic Games hanno ripreso la colonna sonora originale di Save the World e utilizzato le icone grafiche della modalità.

Per chi segue il gioco da anni non è un dettaglio casuale. Epic è famosa per disseminare piccoli indizi prima degli aggiornamenti più importanti, spesso nascosti nei trailer o nei video pubblicati online.

Un altro elemento interessante riguarda il sistema di matchmaking. Qualche mese fa Epic ha aggiornato proprio quello della modalità Save the World. All’inizio molti pensavano fosse solo un intervento tecnico, visto che il matchmaking di Fortnite ha avuto diversi problemi nel tempo. Ora però quel cambiamento sembra assumere un significato diverso.

Anche alcuni leaker molto seguiti dalla community hanno rafforzato queste ipotesi. Secondo HYPEX, uno dei nomi più noti tra chi analizza i file di Fortnite, un aggiornamento dedicato a Save the World potrebbe essere già nei piani di Epic. Un’altra fonte molto affidabile, Shiina, ha suggerito qualcosa di simile.

Il possibile ritorno in grande stile

Se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi corrette, il cambiamento più grande potrebbe riguardare il modello di accesso alla modalità. Oggi Save the World è sostanzialmente una parte premium del gioco, acquistata anni fa da chi ha sostenuto Fortnite prima del boom globale.

L’ipotesi più diffusa è che Epic possa trasformarla in una modalità free-to-play, rendendola accessibile a tutti i giocatori. Sarebbe un passaggio enorme, perché permetterebbe a milioni di nuovi utenti di provare la versione cooperativa del gioco.

Resta però una domanda aperta: che tipo di esperienza sarà? Non è ancora chiaro se Epic manterrà elementi PvPvE, se tornerà alle meccaniche di sopravvivenza più classiche o se introdurrà qualcosa di completamente nuovo.

Il momento scelto non sembra casuale. Anche dopo anni dal lancio, Fortnite resta uno dei giochi più giocati su console, PC e dispositivi mobili. Un rilancio di Save the World potrebbe rappresentare uno dei cambiamenti più importanti per il gioco da molto tempo.

Naturalmente rendere la modalità gratuita non garantisce automaticamente il successo. Epic dovrà trovare un equilibrio tra l’arrivo di nuovi giocatori e il rispetto per chi ha sostenuto Save the World quando Fortnite non era ancora un fenomeno globale.

Il prossimo grande aggiornamento del gioco sarà Chapter 7 Season 2, previsto per il 19 marzo. È difficile che tutte queste novità arrivino così presto, ma il fatto che Epic stia tornando a parlare di Save the World dopo anni di silenzio ha già riacceso l’interesse di molti giocatori.

E forse, dopo tanto tempo, quella modalità che ha dato origine a Fortnite potrebbe tornare davvero sotto i riflettori.