Giocatore di Pokémon Rosso Fuoco riesce a sconfiggere i Superquattro con questa squadra "a stento funzionante"

C’è chi affronta i Superquattro con una squadra perfettamente bilanciata, studiata nei minimi dettagli. E poi c’è chi decide di farlo con Pokémon.

È il caso di un giocatore di Pokémon Rosso Fuoco che nelle ultime ore ha attirato l’attenzione della community per un’impresa tanto insolita quanto affascinante: completare una delle sfide più dure del gioco con un team definito dallo stesso autore “a malapena funzionale”. Un risultato che ha subito fatto il giro dei forum dedicati, riaccendendo l’interesse per uno dei capitoli più amati della saga.

L’utente, conosciuto su Reddit come Gh0stMan0nThird, ha condiviso lo screenshot della sua squadra nella Hall of Fame dopo aver sconfitto i Superquattro. Fin qui nulla di strano, se non fosse per la composizione del team: Seaking, Parasect, Beedrill, Onix, Rapidash e Farfetch’d.

Una selezione che sorprende per più di un motivo. Non solo mancano molti dei Pokémon considerati “top tier”, ma è assente persino lo starter iniziale, elemento quasi sempre centrale nelle squadre dei giocatori. Al suo posto, una lineup costruita con creature spesso trascurate, alcune delle quali difficilmente trovano spazio nelle strategie competitive.

Mosse semplici, strategia concreta

A rendere ancora più interessante la vicenda sono i dettagli tecnici condivisi dallo stesso giocatore. Nessuna build particolarmente sofisticata, ma un utilizzo intelligente delle risorse disponibili.

Rapidash, ad esempio, si affidava a un set piuttosto classico con Fuocobomba e Attacco Rapido, affiancati da mosse meno convenzionali come Codacciaio e Segreto Potere. Seaking, invece, combinava Surf con Megacorno e Bora, offrendo una copertura sorprendentemente ampia.

Particolarmente curioso il ruolo di Onix, spesso considerato debole nelle fasi avanzate del gioco. In questo caso si è rivelato decisivo in diversi scontri chiave, risultando efficace contro avversari come l’Aerodactyl di Lance o l’Arcanine del campione. Un altro dato che colpisce riguarda il livello dei Pokémon: intorno al 50 per tutta la squadra. Nessun grinding estremo, quindi, ma una progressione piuttosto equilibrata.

La reazione della community non si è fatta attendere. Tra commenti divertiti e analisi più tecniche, molti utenti hanno sottolineato come imprese di questo tipo rappresentino l’anima più autentica della serie.

Negli anni, infatti, i fan hanno sviluppato numerose varianti di gioco per rendere l’esperienza più impegnativa o originale. Le celebri sfide Nuzlocke, ad esempio, impongono regole severe sulla cattura e sull’utilizzo dei Pokémon, trasformando ogni partita in un percorso ad alto rischio.

Altri giocatori scelgono approcci ancora più radicali, come completare l’intero gioco con un solo Pokémon o utilizzare esclusivamente creature considerate “deboli”. È proprio in questo spazio creativo che nascono storie come quella di Gh0stMan0nThird.

Tra nostalgia e futuro della saga

Il successo di questo tipo di imprese si lega anche al forte legame che i fan continuano ad avere con titoli come Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. I remake ambientati a Kanto hanno segnato un momento importante per il franchise, riportando i giocatori alle origini con una veste aggiornata.

Negli ultimi anni, la possibilità di rivivere queste avventure su piattaforme più moderne ha ulteriormente rafforzato l’interesse. E mentre la community continua a reinventare il modo di giocare i capitoli classici, lo sguardo resta rivolto anche al futuro.

Durante le recenti celebrazioni del Pokémon Day, infatti, sono stati presentati nuovi progetti legati alla prossima generazione della serie, ambientata in un arcipelago tropicale. Un segnale chiaro: il mondo dei Pokémon continua a evolversi, ma senza mai perdere il legame con la sua storia.

E forse è proprio questo il punto. In un gioco dove tutto sembra già scritto, basta una squadra improbabile per dimostrare che c’è ancora spazio per sorprendere.