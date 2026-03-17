Hatching-tide torna in Final Fantasy XIV: nuovi oggetti e missioni a tema Pasqua

Nel mondo di Final Fantasy XIV sta per tornare uno degli eventi stagionali più curiosi e colorati dell’anno, con decorazioni, ricompense e missioni ispirate alla Pasqua che coinvolgeranno milioni di giocatori online.

Square Enix ha annunciato il ritorno dell’evento Hatching-tide per il 2026, una celebrazione primaverile che porterà nuovi oggetti cosmetici e decorazioni a tema uova, cestini e occhiali speciali. L’evento inizierà il 23 marzo e rimarrà disponibile fino al 6 aprile, offrendo a tutti i giocatori l’opportunità di ottenere ricompense gratuite semplicemente completando alcune missioni nel gioco.

L’evento di Pasqua torna nel mondo di Final Fantasy XIV

Nel popolare MMO di Square Enix, Hatching-tide rappresenta l’equivalente virtuale della Pasqua. L’evento è diventato negli anni una tradizione attesa dalla community e trasforma alcune città del gioco con decorazioni colorate, uova giganti e missioni speciali.

La storia dell’evento ruota attorno al personaggio di Jihli Aliapoh, una Miqo’te conosciuta come “The Dreamer”. Secondo la lore del gioco, Jihli avrebbe avuto un sogno in cui le divinità apparivano sedute su uova decorate. Da quella visione nacque la celebrazione di Hatching-tide, che negli anni è diventata un appuntamento ricorrente per i giocatori.

Le ricompense dell’evento Hatching-tide 2026

Completando la missione speciale dell’evento, i giocatori potranno ottenere una serie di oggetti cosmetici e decorativi a tema primaverile. Tra le ricompense più curiose ci sono sei paia di occhiali dal design divertente, pensati per personalizzare l’aspetto del proprio personaggio.

Tra gli accessori disponibili ci sono varianti come gli Eggy Eyeglasses, gli occhiali a tema Spriggan e persino una versione ispirata ai polli. Oltre agli accessori, saranno disponibili diversi oggetti d’arredo per le case dei giocatori, tra cui cestini pieni di uova, decorazioni da tavolo e quadri a tema Hatching-tide.

Una volta ottenuti durante l’evento, questi oggetti resteranno disponibili nell’inventario dei giocatori e potranno essere utilizzati tutto l’anno.

Come partecipare all’evento

Partecipare all’evento è semplice e non richiede livelli particolarmente alti. Basta avere un personaggio di almeno livello 15, requisito facilmente raggiungibile anche dai giocatori che stanno utilizzando la versione di prova gratuita del gioco.

Per iniziare la missione sarà sufficiente recarsi all’Mih Khetto’s Amphitheatre nella città di Old Gridania e parlare con il personaggio chiamato Stylish Dreamer. Dietro questo nome si nasconde proprio Jihli Aliapoh, che guiderà i giocatori nella missione dell’evento.

Una nuova tipologia di oggetti cosmetici

Gli occhiali introdotti con l’evento sono particolarmente interessanti perché appartengono alla categoria facewear, una novità introdotta con l’espansione Dawntrail. A differenza dei normali equipaggiamenti per la testa, questi accessori possono essere indossati insieme ad altri oggetti come cappelli o fermagli per capelli.

Questo sistema permette una maggiore personalizzazione del personaggio, combinando più elementi estetici senza dover rinunciare ad altri equipaggiamenti.

Cosa arriverà dopo l’evento

Dopo Hatching-tide il calendario di Final Fantasy XIV sarà relativamente tranquillo per alcuni mesi, senza grandi eventi stagionali previsti tra maggio e luglio. Tuttavia i giocatori potranno aspettarsi nuovi contenuti con l’arrivo della patch 7.5, la cui prima parte è prevista per il 28 aprile.

Prima dell’aggiornamento è probabile anche il ritorno di eventi speciali come il Moogle Treasure Trove o la campagna Make It Rain. Nel frattempo, la community guarda con interesse ai prossimi FanFest, dove Square Enix potrebbe rivelare nuovi dettagli sul futuro del celebre MMO.