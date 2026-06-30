Il GCC Pokémon svela i set dell’espansione per il 30° anniversario

Il 30° anniversario dei Pokémon entra nella sua fase più concreta: The Pokémon Company ha annunciato oggi i dettagli dei prodotti legati alla nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, in arrivo dal 16 settembre 2026 presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo, con l’obiettivo di accompagnare la ricorrenza con una linea pensata per collezionisti e giocatori. Dopo il primo annuncio dell’espansione celebrativa, infatti, arrivano ora i contenuti dei box, le carte promozionali e una novità destinata a pesare sul mercato del collezionismo, cioè la nuova rarità “rara Futuristica”.

Un’espansione celebrativa tutta olografica

La prima informazione che emerge riguarda la struttura stessa del set: l’espansione del GCC Pokémon 30° Anniversario sarà composta esclusivamente da carte olografiche, una scelta che spinge con decisione il prodotto verso la fascia più ricercata del pubblico. Insieme a questo debutta il livello di rarità “rara Futuristica”, affidato alle illustrazioni dai colori accesi firmate dall’artista giapponese YOSHIROTTEN, nome già noto anche fuori dall’ambiente strettamente legato ai giochi di carte. È un dettaglio non secondario, perché lega l’operazione non soltanto alla nostalgia, ma anche a un’estetica nuova, più contemporanea, quasi da oggetto da esposizione prima ancora che da torneo.

Le 30 carte rare di Pikachu e il ritorno dei classici

Dentro ogni busta dell’espansione sarà presente una delle 30 carte rare di Pikachu, una mini-collezione costruita intorno a scene che ritraggono il personaggio simbolo del franchise in momenti diversi del giorno e della notte. È il tipo di inserimento che, di solito, accende subito la caccia alle varianti: non solo per il valore economico potenziale, ma per il meccanismo completista che accompagna da anni il mercato del GCC Pokémon. Accanto a queste carte, The Pokémon Company ha confermato anche il ritorno di 30 carte classiche storiche, reintrodotte nel catalogo per l’occasione. Non sono stati diffusi, almeno per ora, i nomi completi delle carte riproposte, ma il messaggio è chiaro: l’espansione lavora su due registri, la memoria dei primi anni e la spinta verso un collezionismo più visivo, quasi da galleria.

I prodotti in arrivo dal 16 settembre 2026

Sul piano commerciale, l’espansione sarà distribuita attraverso cinque prodotti principali, tutti previsti dal 16 settembre 2026. Il Set Allenatore Fuoriclasse includerà nove buste espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Nidorina e vari accessori di gioco; la Collezione con poster conterrà tre buste, le promo di Articuno, Zapdos e Moltres e un poster stampato su entrambi i lati con alcune delle nuove carte. Ci saranno poi la Collezione con adesivi, con tre buste e una promo olografica di Exeggutor di Alola oppure Lucario, insieme al relativo foglio di adesivi, e due prodotti centrati sui Pokémon-ex.

Nel dettaglio, la Collezione Pokémon-ex avrà quattro buste espansione, una carta promozionale di Sylveon-ex o Greninja-ex e la relativa carta gigante, mentre la Scatola da collezione proporrà ancora quattro buste e una promo di Sylveon-ex o Greninja-ex. La sensazione, osservando la composizione dei contenuti, è che l’azienda abbia voluto allargare il pubblico: dal giocatore abituale che cerca le bustine, fino a chi compra il box per tenerlo sigillato sullo scaffale. Eppure la leva più forte resta quella delle promo esclusive, spesso decisive nelle vendite dei primi giorni.

L’uscita digitale su Pokémon TCG Live e i prossimi annunci

Prima ancora dell’arrivo nei negozi, l’espansione del 30° Anniversario Pokémon sarà disponibile in formato digitale su GCC Pokémon Live dalle ore 17 del 15 settembre 2026. Un passaggio ormai centrale nella strategia del marchio, che da tempo coordina lancio fisico e lancio online per tenere insieme due pubblici solo in parte sovrapposti: chi gioca sul tavolo e chi preferisce collezionare o provare le carte sull’app. In quel momento, verosimilmente, si capirà anche quali carte cominceranno a muovere più interesse tra appassionati e rivenditori.

The Pokémon Company ha infine fatto sapere che altri prodotti dedicati all’espansione del 30° anniversario saranno annunciati e distribuiti nel corso del 2026, senza però indicare per ora un calendario più preciso. È un cantiere ancora aperto, insomma, e non è difficile immaginare ulteriori box o uscite speciali nei mesi successivi. Per un brand che continua a vivere tra nostalgia, mercato secondario e nuovi giocatori, il trentesimo compleanno non sarà soltanto una celebrazione: sarà anche un test, commerciale e culturale, sulla tenuta di uno dei fenomeni più longevi dell’intrattenimento globale.