Perché le tue vecchie console PS3, Xbox 360 e Wii U potrebbero valere una fortuna oggi

Aprire uno scatolone in soffitta e trovarci una PlayStation 3 non è più un esercizio di nostalgia polverosa; oggi assomiglia molto a imbattersi in un piccolo lingotto di silicio e plastica nera.

Mentre il mercato del nuovo si avvita su abbonamenti e servizi cloud, le console della settima e ottava generazione stanno vivendo una rivalutazione brutale, quasi violenta per chi le ha svendute dieci anni fa per pochi spiccioli.

Non è un fenomeno passeggero. Prendete la PS3, in particolare quel modello “Fat” da 60GB, quello con le finiture cromate che catturavano le impronte digitali solo a guardarle. Quella macchina non era solo una console, era un prodigio di ingegneria ridondante che conteneva fisicamente il cuore di una PS2.

Le vecchie console che oggi valgono oro

Oggi, trovare un modello CECHC04 funzionante, magari mai aperto e con i sigilli di garanzia intatti, significa possedere un pezzo di antiquariato tecnologico che i collezionisti si contendono a cifre che superano i 500 euro. Il valore non risiede più nel gioco, ma nell’hardware come archivio storico inattaccabile.

Il catalizzatore di questa impennata è stata la morte del digitale. Quando Microsoft ha annunciato la chiusura dello store di Xbox 360 lo scorso luglio, è scattato qualcosa. La consapevolezza che migliaia di titoli potessero svanire nel nulla ha trasformato il possesso fisico in una forma di resistenza. Ho visto Xbox 360 in edizioni limitate, come quella dedicata a R2-D2 con i suoi suoni metallici all’accensione, passare da oggetti da mercatino dell’usato a pezzi pregiati da asta internazionale. C’è un’intuizione che agita i collezionisti: queste macchine sono l’ultima frontiera della proprietà privata digitale. Oltre questo confine, tutto è a noleggio, tutto è precario.

C’è poi il caso della Wii U, il “fallimento” più proficuo della storia recente di Nintendo. La scarsa diffusione all’epoca del lancio la rende oggi una rarità per definizione. La plastica del GamePad, con quella sua consistenza leggermente porosa che tende a ingiallire se esposta troppo alla luce solare indiretta, è diventata un feticcio. Chi possiede una Wii U Zelda Edition oggi tiene in mano un investimento più solido di molte criptovalute, perché la scarsità fisica non può essere minata o replicata.

Il mercato è cambiato perché è cambiato il profilo di chi acquista. Non sono più solo adolescenti in cerca di divertimento economico, ma trentenni e quarantenni che vogliono ricomprare la propria infanzia, ora che hanno il potere d’acquisto per farlo. Ma c’è un dettaglio che spesso sfugge ai radar: il valore sta migrando verso il “software orfano”, quei giochi legati a licenze cinematografiche scadute, come Deadpool o Spider-Man: Shattered Dimensions, che non torneranno mai più sugli store digitali. Possedere il disco fisico per una console d’epoca è l’unico modo legale per accedervi. In questo scenario, la vostra vecchia console non è un rifiuto elettronico, ma una cassaforte di esperienze che l’industria moderna non può più permettersi di vendervi.