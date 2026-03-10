Pokémon Pokopia costa già di più su Amazon: cosa sta succedendo al prezzo della versione fisica

Chi sta cercando una copia fisica di Pokémon Pokopia su Amazon ha trovato una sorpresa poco piacevole.

Nel giro di poche ore il prezzo del gioco è salito di circa dieci dollari, passando da quello standard dei titoli Nintendo a una cifra più alta che ha spiazzato molti appassionati. Non si tratta di un venditore terzo o di un caso isolato: il prezzo aggiornato compare direttamente per le copie vendute e spedite da Amazon.

Il motivo è piuttosto semplice. Le copie fisiche del gioco sono diventate difficili da trovare quasi ovunque. Dal lancio su Nintendo Switch 2 la domanda è stata molto più alta del previsto e in molti negozi, online e fisici, il titolo è finito rapidamente tra gli articoli esauriti. In questo contesto Amazon ha ritoccato il prezzo verso l’alto, mentre la versione digitale continua a restare al costo ufficiale.

Per chi ama collezionare scatole, manuali e copertine da mettere sullo scaffale, il risultato è chiaro: trovare la versione fisica ora significa pagare di più.

Amazon aumenta il prezzo quando la domanda cresce

Il passaggio da 69,99 a 79,99 dollari è avvenuto a mezzanotte, all’inizio della settimana. Un cambiamento rapido che fa pensare all’uso di sistemi di prezzo dinamico, algoritmi che aggiornano automaticamente il costo di un prodotto quando le scorte scendono e l’interesse cresce.

Non è la prima volta che succede con i giochi della nuova console Nintendo. Nelle settimane precedenti anche un altro titolo molto atteso, Resident Evil Requiem, era comparso su Amazon con un prezzo più alto rispetto allo standard dei giochi appena usciti.

Ufficialmente Nintendo ha fissato la fascia più alta dei prezzi attorno agli 80 dollari solo per alcuni titoli specifici. In pratica però le scorte limitate permettono ai rivenditori di capire fino a che punto i fan sono disposti a spendere pur di avere la versione fisica.

Scorte esaurite quasi ovunque

Il rincaro non nasce dal nulla. Negli Stati Uniti molte grandi catene hanno già esaurito le copie disponibili. Walmart, GameStop e Target risultano senza stock, e anche lo store ufficiale Nintendo online segnala la stessa situazione.

Nel Regno Unito i dati raccolti da analisti del settore indicano che la distribuzione fisica al lancio è stata molto più bassa rispetto ad altri capitoli della serie. Le vendite nei negozi sono risultate inferiori a quelle registrate lo scorso anno da Pokémon Legends, segno che probabilmente il numero di copie disponibili era limitato fin dall’inizio.

Quando succede una cosa del genere il mercato reagisce sempre allo stesso modo: pochi pezzi disponibili e tanti acquirenti fanno salire rapidamente il prezzo.

Perché il gioco è così difficile da trovare

Nel settore circolano diverse spiegazioni. La prima riguarda la strategia sempre più orientata verso il digitale. Pokémon Pokopia è uno dei primi giochi Nintendo a usare la formula della Game-Key, una chiave di gioco fisica che richiede comunque il download dei dati dalla rete.

L’idea potrebbe essere stata quella di spingere molti giocatori a scegliere direttamente il formato digitale. Un’altra ipotesi riguarda il tipo di esperienza proposta dal gioco. Si tratta di un simulatore di vita rilassato, pensato per sessioni brevi ma continue nel tempo, il genere che spesso i giocatori preferiscono avere sempre installato nella console.

Infine c’è la spiegazione più semplice: la domanda è stata sottovalutata.

Un Pokémon diverso dal solito

Nel gioco si controlla un Ditto che si risveglia in un mondo dove gli esseri umani sono scomparsi. L’unico personaggio che sembra conoscere qualcosa di quella terra abbandonata è il misterioso Professor Tangrowth. Da lì parte un’avventura fatta più di esplorazione e costruzione che di combattimenti.

Il protagonista sfrutta la sua capacità di trasformarsi per assumere le abilità di altri Pokémon, raccogliere materiali e ricostruire lentamente l’ambiente. Il cuore dell’esperienza sta nella gestione di piccoli villaggi, nella creazione di habitat e nelle relazioni con le creature che arrivano a vivere nella zona.

Si possono costruire case, organizzare spazi verdi e invitare altri giocatori a visitare la propria città tramite la modalità multigiocatore. Un approccio molto diverso rispetto alla classica struttura della serie.

Intanto il prezzo della versione digitale resta stabile. Ma per chi vuole la scatola fisica con la copertina da mettere in collezione, trovare una copia al prezzo originale sta diventando sempre più difficile.