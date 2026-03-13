PS Plus Extra e Premium, annunciato un gioco che tutti desiderano provare: non lasciartelo scappare

Sony ha appena svelato i giochi in arrivo per PS Plus Extra e Premium di marzo 2026, e c’è un titolo che ha attirato l’attenzione di tutti i fan. Si tratta di Lord of the Rings: Return to Moria, un gioco che ha suscitato un enorme interesse fin dall’annuncio e che promette di portare i giocatori nel cuore della Terra di Mezzo con un’esperienza unica. Ma cosa significa questo per gli abbonati e come si inserisce nel più ampio panorama dei giochi offerti da Sony?

Cosa offre Lord of the Rings: Return to Moria

“Return to Moria” è il nuovo gioco che farà parte del catalogo PS Plus Extra e Premium, ma attenzione, sarà disponibile solo per i possessori di PS5. Il gioco, sviluppato da Free Range Games, è ambientato proprio nell’universo de Il Signore degli Anelli, e in particolare si concentrerà sulla mitica città di Moria. Si tratterà di un’esperienza survival che sfida i giocatori a esplorare e scavare all’interno delle profondità della terra, affrontando mostri, pericoli e risolvendo enigmi.

Il titolo offre la possibilità di giocare in co-op, creando una dinamica coinvolgente per chi ama le sfide con gli amici, ma non mancano anche modalità single-player per chi preferisce l’avventura solitaria. Le ambientazioni ispirate ai libri di J.R.R. Tolkien sono uno dei punti di forza di questo gioco, e i fan della saga troveranno sicuramente interessante l’approccio “underground” alla storia.

Perché non devi lasciartelo scappare

PS Plus Extra e Premium sono diventati un punto di riferimento per chi cerca di ampliare la propria libreria di giochi senza spendere troppo. Ogni mese, Sony rilascia una selezione di titoli per tutti i gusti, ma Lord of the Rings: Return to Moria rappresenta una delle vette più alte di questa offerta, soprattutto per gli appassionati della saga di Tolkien. Il gioco non sarà disponibile per sempre, ma solo fino a quando rimarrà nel catalogo PS Plus. Una volta rimosso, non potrà più essere avviato, anche se è ancora installato sulla console. Il rischio di perderlo è quindi molto concreto.

In genere, i giochi di PS Plus Extra rimangono nel catalogo per circa un anno, ma ci sono delle eccezioni, quindi è sempre meglio approfittare subito di titoli così desiderati. Questo mese, quindi, gli utenti che possiedono un abbonamento a PS Plus Premium o Extra su PlayStation 4 e 5 si trovano davanti a un’occasione che potrebbe non ripetersi presto.

Come funziona il PS Plus Extra e Premium

Per chi non fosse completamente familiare con il servizio, PS Plus Extra offre l’accesso a una vasta libreria di giochi in abbonamento, ma non sempre include le novità più esclusive. PS Plus Premium, invece, include tutte le funzionalità di Extra e offre anche l’accesso ai titoli più recenti della PS1, PS2, PS3 e PSP, grazie alla retrocompatibilità.

Un abbonamento a questi servizi offre quindi un valore decisamente superiore rispetto al singolo acquisto di un gioco, ma solo se si sfruttano a fondo le offerte mensili e si è tempestivi nell’accesso ai titoli più ambiti. Lord of the Rings: Return to Moria è proprio uno di questi giochi che farà alzare il livello dell’abbonamento e renderà il servizio ancora più allettante per gli utenti.

L’impatto di questa offerta sulle console PS5

Non è un segreto che le PS5 siano difficili da trovare, ma per chi è riuscito ad acquistarne una, giochi come Lord of the Rings: Return to Moria sono uno dei motivi che giustificano l’investimento. La qualità grafica, il coinvolgimento emotivo delle ambientazioni e la possibilità di giocare online con amici sono aspetti che si sposano perfettamente con la potenza della console, facendo di ogni sessione di gioco un’esperienza unica.

Gli abbonati a PS Plus Premium e Extra che non hanno ancora provato questo titolo dovrebbero farlo il prima possibile, approfittando del fatto che è già parte dell’abbonamento, e non rischiare di perdere questa gemma una volta che verrà rimossa dal catalogo.

Nonostante Lord of the Rings: Return to Moria sia un gioco che ha attirato molta attenzione per la sua ambientazione e l’impegno nell’offrire un’esperienza unica, non possiamo dimenticare che l’industria videoludica è in continuo movimento. Sony sa come mantenere alto l’interesse degli abbonati, ma ogni mese porta con sé nuove sfide e nuovi giochi.

C’è da aspettarsi che, con il continuo aggiornamento del catalogo, il gioco non sarà l’unica novità di rilievo, ma per ora, sicuramente, è uno di quei titoli che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Se sei un fan della saga di Il Signore degli Anelli, l’avventura ti aspetta: sfrutta il PS Plus e non lasciare che questa opportunità vada persa.