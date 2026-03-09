“Si prega di contattare con urgenza…”: truffa sanitaria sta inguaiando gli italiani, li lascia senza UN EURO

Fate molta attenzione alla truffa sanitaria che sta circolando nelle ultime ore, mette davvero in difficoltà tanti cittadini.

Negli ultimi mesi, diverse regioni italiane, tra cui Friuli-Venezia Giulia e Lombardia, sono state colpite da una nuova ondata di truffe che sfruttano l’immagine delle istituzioni sanitarie pubbliche, in particolare il CUP (Centro Unico di Prenotazione). L’obiettivo dei truffatori è sempre lo stesso: far perdere soldi agli utenti, spesso ignari, attraverso SMS fraudolenti che li inducono a contattare numeri telefonici ad alto costo.

Il funzionamento della truffa: come avviene l’inganno

I messaggi arrivano con testi che sembrano autentici, come ad esempio: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP”, seguiti da un numero telefonico da chiamare. Il trucco sta nel fatto che i numeri indicati non appartengono ai canali ufficiali delle ASL o delle Regioni, ma a numeri a tariffa maggiorata, con prefissi come 899, 893, 892, 894 e simili, che sono servizi premium. Quando si richiama questi numeri, il consumatore finisce per essere trattenuto in linea da una voce preregistrata o da un operatore che lo tiene attaccato al telefono il più a lungo possibile, facendogli consumare rapidamente il credito telefonico.

Nel caso di uno degli ultimi episodi, un operatore ha risposto al telefono, simulando un’operazione legata al rinnovo della tessera sanitaria. Con un approccio apparentemente rassicurante, ha convinto la vittima a rimanere in linea, senza destare sospetti, mentre il credito telefonico veniva consumato. Questo tipo di approccio sfrutta il contesto sanitario, che è molto sensibile e può ridurre la capacità delle persone di fermarsi a riflettere prima di agire, favorendo la rapidità decisionale, e quindi il rischio di cadere nella trappola.

Come riconoscere la truffa: i segnali di allarme

Esistono alcuni segnali distintivi che possono aiutare a riconoscere un SMS fraudolento. Le comunicazioni ufficiali del CUP sono molto diverse:

Vengono inviate da mittenti riconoscibili (ad esempio, il nome della Azienda Sanitaria o il CUP );

Contengono dettagli precisi relativi a una prenotazione esistente , come il numero, la data, l’ora e il luogo dell’appuntamento;

Non chiedono mai di chiamare numeri sconosciuti, né di cliccare su link sospetti.

Il messaggio che arriva ai cittadini è spesso generico e privo di informazioni concrete, e l’invito a chiamare numeri sconosciuti o a compiere azioni urgenti dovrebbe essere sempre un segnale di allarme.

Le vittime di questa truffa, che può sembrare una comunicazione ufficiale, si ritrovano con il credito telefonico azzerato e, in alcuni casi, con un importo elevato addebitato sulla bolletta. Per alcuni utenti, specialmente quelli meno esperti, l’impatto può essere anche più grave, dato che il documento sanitario o altre informazioni personali potrebbero venire messe a rischio.

Questo tipo di frode è definito smishing, una variante del phishing che sfrutta gli SMS come mezzo di truffa. In generale, tutte queste pratiche mettono in evidenza l’importanza di una maggiore consapevolezza e di una protezione più efficace contro i rischi informatici, in un mondo sempre più digitalizzato.

Prevenzione: come non cadere nella trappola

Per evitare di cadere vittima di questi raggiri, è fondamentale seguire alcune regole di prudenza:

Non rispondere mai a messaggi sospetti o generici che chiedono di chiamare numeri sconosciuti;

Verificare sempre la veridicità della comunicazione, consultando i canali ufficiali della sanità pubblica (ad esempio il sito web dell’ASL);

Non cliccare su link sospetti o inserire dati personali senza esserne certi;

In caso di dubbio, contattare direttamente il CUP o la propria Azienda Sanitaria per verificare l’autenticità della comunicazione.

Le truffe digitali come questa evidenziano la necessità di un’educazione digitale sempre più approfondita, che aiuti i cittadini a proteggere la propria privacy e a riconoscere i rischi legati alle tecnologie moderne. Le istituzioni sanitarie, così come le autorità competenti, dovrebbero fare il possibile per sensibilizzare l’opinione pubblica su come evitare il rischio di perdere denaro e informazioni personali attraverso questi nuovi canali di frode.

Questa truffa sanitaria dimostra quanto siano importanti l’attenzione e la prudenza nell’utilizzo dei dispositivi digitali. L’adozione di misure di sicurezza sempre più stringenti e l’educazione continua sui rischi digitali sono la chiave per proteggere i cittadini e limitare i danni economici e informatici.