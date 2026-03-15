Solo 4 Nintendo Switch 2 speciali in tutto il mondo: Nintendo le mette in palio

La nuova Nintendo Switch 2 continua ad attirare l’attenzione dei giocatori di tutto il mondo, e ora alcuni fan potrebbero persino riuscire a ottenerne una versione rarissima grazie a un concorso internazionale legato a Disney Dreamlight Valley.

La console di nuova generazione di Nintendo, arrivata sul mercato nel 2025, sta vivendo un primo anno di grande successo. Tra giochi esclusivi, miglioramenti tecnici e una compatibilità quasi totale con il catalogo della prima Switch, la piattaforma ha rapidamente conquistato milioni di appassionati.

Proprio mentre la popolarità della console continua a crescere, lo studio Gameloft, sviluppatore di Disney Dreamlight Valley, ha deciso di lanciare un’iniziativa speciale per i fan del gioco. Si tratta di un giveaway globale che mette in palio una versione molto particolare della Nintendo Switch 2, prodotta in quantità estremamente limitata. Le probabilità di vincere non sono altissime, ma per gli appassionati l’occasione è sicuramente interessante.

Una Nintendo Switch 2 speciale dedicata a Disney Dreamlight Valley

La console protagonista del concorso non è una Switch 2 qualunque. Gameloft ha infatti realizzato una edizione personalizzata ispirata all’universo di Disney Dreamlight Valley. Il design della console include decorazioni e colori caratteristici del gioco, con elementi grafici che richiamano le famose spine magiche presenti nel mondo di Dreamlight Valley.

Anche i nuovi Joy-Con 2 sono stati personalizzati con decalcomanie dedicate, rendendo il bundle particolarmente interessante per i collezionisti. Le grafiche non si limitano ai controller ma si estendono anche al dock della console e alla struttura della Switch stessa, trasformando l’intero set in un oggetto molto raro.

Il dettaglio più sorprendente riguarda la quantità disponibile: esistono soltanto quattro unità di questa edizione speciale della Switch 2, destinate ai vincitori del concorso organizzato online.

Come partecipare al giveaway della console

Per tentare la fortuna, i giocatori devono iscriversi alla piattaforma Gleam, dove è ospitato il concorso ufficiale. Una volta effettuato l’accesso, è possibile accumulare partecipazioni completando diverse attività legate alla community del gioco.

Tra le azioni disponibili ci sono, ad esempio, l’iscrizione al server Discord ufficiale di Disney Dreamlight Valley, il follow dei profili social del gioco o altre interazioni online. In totale esistono fino a otto modi diversi per partecipare e aumentare le probabilità di vincita.

Il concorso resterà attivo fino al 25 marzo, data entro cui gli utenti interessati potranno registrarsi e tentare la fortuna.

Un premio molto ricco per i fan del gioco

Oltre alla console personalizzata, il premio include anche un codice voucher per scaricare Disney Dreamlight Valley: Ultimate Edition. Questa versione comprende il gioco base insieme ai contenuti aggiuntivi The Storybook Vale e Wishblossom Valley.

Il valore complessivo del premio è piuttosto elevato. La Nintendo Switch 2 ha infatti un prezzo di circa 449 dollari, mentre l’Ultimate Edition del gioco viene venduta intorno ai 79,99 dollari. Sommando le due componenti, il bundle raggiunge un valore di oltre 500 dollari.

Il concorso è stato organizzato anche per celebrare l’arrivo di Disney Dreamlight Valley: Nintendo Switch 2 Edition, annunciato durante un recente evento Nintendo Direct Partner Showcase. Chi possiede già il gioco sulla prima Switch potrà ricevere l’aggiornamento alla versione Switch 2 senza costi aggiuntivi.

La versione Switch 2 porterà diversi miglioramenti

L’edizione dedicata alla nuova console offrirà diversi miglioramenti tecnici. Tra i cambiamenti più attesi ci sono frame rate più elevati, tempi di caricamento ridotti e un aumento del numero di oggetti che i giocatori possono posizionare nel mondo di gioco.

Questi miglioramenti saranno disponibili sia in modalità Docked sia in Handheld, rendendo l’esperienza più fluida rispetto alla versione originale.

Nel frattempo il gioco continua ad aggiornarsi con nuovi contenuti. Il recente aggiornamento Puppy Love, ad esempio, ha introdotto un nuovo mondo ispirato al classico Disney Lilli e il Vagabondo. I giocatori possono visitare questo reame speciale e persino ricreare la celebre scena degli spaghetti condivisi del film del 1955.

Una console rara che farà gola ai collezionisti

Non è ancora chiaro quanti giocatori abbiano già partecipato al concorso. Considerando che esistono soltanto quattro console speciali disponibili in tutto il mondo, la probabilità di vincere resta piuttosto bassa.

Proprio questa rarità rende però il premio ancora più interessante per i fan di Nintendo Switch 2 e per gli appassionati dell’universo di Disney Dreamlight Valley. Nei prossimi mesi si capirà se l’iniziativa avrà attirato migliaia di partecipanti o se qualche fortunato riuscirà davvero a portarsi a casa una delle console più rare legate al nuovo sistema Nintendo.