Starfield arriva su PS5: stavolta l’esperienza è diversa

Dopo mesi di voci e aspettative, Starfield arriva anche su PlayStation 5 e lo fa in un momento molto diverso rispetto al lancio iniziale, con aggiornamenti, contenuti aggiuntivi e una versione che punta a essere più completa.

Non è solo una conversione tecnica, ma un ritorno sotto una luce nuova per un gioco che aveva diviso pubblico e critica.

Una data e un passaggio che cambiano gli equilibri

Starfield sarà disponibile su PS5 dal 7 aprile, portando su console Sony uno dei titoli più rappresentativi dell’ecosistema Xbox degli ultimi anni. Un passaggio che, fino a poco tempo fa, sembrava improbabile.

Al lancio su Xbox Series X/S, il gioco era stato presentato come una nuova grande saga firmata Bethesda, lontana da The Elder Scrolls e Fallout. L’ambientazione spaziale aveva attirato molta attenzione, ma l’esperienza non aveva convinto tutti allo stesso modo.

Le critiche si erano concentrate soprattutto su una certa ripetitività e su un sistema di esplorazione che non sempre dava un vero motivo per spingersi oltre. Un gioco ambizioso, ma non sempre all’altezza delle aspettative.

Una versione più completa rispetto al passato

La versione PS5 arriva insieme a un aggiornamento importante, chiamato Free Lanes, che introduce nuove possibilità di movimento nello spazio e incontri aggiuntivi tra i sistemi stellari.

Non cambia la struttura di base, ma amplia ciò che si può fare durante l’esplorazione. Più opzioni, più varianti, più situazioni diverse. Elementi che cercano di rispondere proprio alle critiche iniziali.

A questo si aggiunge il contenuto narrativo Terran Armada, una nuova storia che introduce un esercito di robot e nuove missioni. Un’espansione che porta con sé equipaggiamenti inediti e un compagno aggiuntivo.

DualSense e sensazioni più concrete

Su PlayStation entra in gioco anche il DualSense, con funzioni che provano a rendere più fisico ciò che accade a schermo. I trigger adattivi reagiscono durante gli scontri, mentre la barra luminosa segnala lo stato del personaggio.

Non cambia il gioco in sé, ma modifica il modo in cui lo si percepisce. Piccoli segnali che accompagnano l’azione e rendono tutto leggermente più immersivo.

Sono previste anche due modalità grafiche: una orientata alla qualità visiva in 4K e una più fluida, pensata per i 60 fps. Una scelta ormai standard, ma che lascia libertà a chi gioca.

Una seconda occasione per il gioco

Il debutto su PS5 arriva in un momento particolare. Il gioco è cambiato rispetto all’uscita iniziale, si è arricchito, ha ricevuto correzioni e contenuti.

Non è raro che titoli di questo tipo vengano rivalutati nel tempo. È successo con altri giochi che, al lancio, avevano lasciato qualche dubbio e poi hanno trovato una loro dimensione più stabile.

Resta da capire come verrà accolto questa volta. Per chi non lo ha mai giocato è un primo contatto. Per altri, può essere un ritorno con aspettative diverse. E spesso è proprio lì che cambia tutto.