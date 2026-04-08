Super Mario Galaxy, partenza da record: numeri da capogiro al debutto

Non serviva molto per capire che il nuovo film di Mario avrebbe attirato pubblico, ma i numeri arrivati nei primi giorni raccontano qualcosa di più preciso: il fenomeno non si è fermato, e anzi sembra aver trovato un altro equilibrio.

Super Mario Galaxy – Il Film ha debuttato con 372,5 milioni di dollari a livello globale, un risultato che si avvicina in modo sorprendente ai 375 milioni ottenuti da Super Mario Bros. – Il Film al lancio. Non era scontato, soprattutto considerando che il secondo capitolo arriva dopo un successo enorme.

Un debutto che conferma il pubblico

Negli Stati Uniti il film ha raccolto 130 milioni di dollari nel primo weekend, arrivando a 190 milioni nei primi cinque giorni. Numeri che lo posizionano come miglior esordio dell’anno, superando nettamente altri titoli usciti nello stesso periodo.

Secondo l’analista David A. Gross, il dato più interessante non è solo l’incasso in sé, ma la capacità del film di mantenere gran parte del pubblico conquistato dal primo capitolo. Un passaggio delicato, perché spesso il secondo episodio perde una parte dell’interesse iniziale.

Qui, invece, sembra esserci una continuità. Non perfetta, ma evidente. E questo si riflette anche nel ritmo con cui il film sta incassando nei diversi mercati.

Il confronto con il primo film resta inevitabile

Il paragone con Super Mario Bros. – Il Film è inevitabile, soprattutto perché quel titolo ha superato il miliardo di dollari a livello globale. È il punto di riferimento, nel bene e nel male.

Super Mario Galaxy parte da una base simile, ma il contesto è diverso. L’effetto sorpresa non c’è più, e anche l’accoglienza della critica è stata più tiepida. Questo potrebbe incidere nel lungo periodo, anche se nei primi giorni non si vede.

Il film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic porta Mario e Luigi nello spazio, ampliando l’universo narrativo con nuovi personaggi e ambientazioni. Una scelta che prova a spingere la saga oltre il semplice richiamo nostalgico.

Non solo nostalgia, ma un sistema che funziona

Dietro questi risultati c’è anche il lavoro di Illumination, studio che negli anni ha costruito franchise capaci di attirare pubblico trasversale. Il successo non nasce solo dal nome Mario, ma da un modello produttivo che punta a essere riconoscibile e accessibile.

Il fatto che il film riesca a partire così forte, pur senza l’effetto novità del primo capitolo, dice qualcosa su come il pubblico percepisce questo tipo di prodotto. Non è più solo curiosità, ma una forma di abitudine.

Intanto, il mercato cinematografico continua a crescere, con un aumento del 23% su base annua. In questo contesto, titoli come questo non fanno solo numeri: contribuiscono a definire la direzione.

Resta da capire se questo slancio iniziale sarà sufficiente per avvicinarsi alle cifre del primo film. Per ora, però, il segnale è chiaro: Mario continua a funzionare, anche quando cambia scenario.