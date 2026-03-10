TIM annuncia nuova rimodulazione da aprile: chi dovrà pagare e quanto in più

A partire dal primo addebito successivo all’8 aprile 2026, alcuni clienti TIM vedranno un aumento delle tariffe su offerte mobili ricaricabili.

La modifica delle condizioni economiche di 1,99 euro è stata comunicata dall’operatore che giustifica l’adeguamento con “le mutate condizioni di mercato”. L’aumento riguarda le tariffe già attive e sarà applicato automaticamente.

I clienti coinvolti riceveranno un SMS personalizzato che fornirà i dettagli specifici sulla variazione contrattuale. Si tratta di un’importante comunicazione che TIM ha deciso di inviare per garantire che ciascun cliente sia informato in tempo utile.

Le alternative per i clienti TIM: offerte gratuite e opzioni aggiuntive

Nonostante l’aumento, TIM ha deciso di offrire alcune alternative interessanti, completamente gratuite, per i propri utenti. A partire dal 4 marzo 2026, chi riceverà la comunicazione di modifica delle condizioni avrà l’opportunità di attivare due iniziative gratuite:

50 Giga in più ogni mese – Per attivare questa promozione, basta inviare un SMS al numero 40916 con il testo “50GIGA ON”. I 50 Giga extra saranno inclusi ogni mese, fino a quando l’offerta principale rimarrà attiva sulla linea. Profilo 5G Ultra – Un’altra opzione è l’attivazione del profilo 5G Ultra. Grazie a questa opzione, il cliente avrà la possibilità di navigare con velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Inoltre, sarà garantita la priorità nell’accesso alla rete mobile 5G TIM, ma solo su dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete.

Queste opzioni sono valide esclusivamente per i clienti che hanno ricevuto la comunicazione informativa e possono essere attivate mediante un SMS. Ogni cliente potrà scegliere solo una delle iniziative proposte, in base alla propria preferenza.

In alternativa alle promozioni gratuite, TIM ha lanciato un’offerta riservata che mantiene il costo attuale della linea, ma aggiunge 2 Giga extra al mese. Per attivare questa offerta, i clienti devono inviare un SMS con il testo “CONFERMO ON” al numero 40916 entro il 31 marzo 2026.

Per chi non dovesse essere soddisfatto della rimodulazione, TIM offre il diritto di recesso senza penali né costi. I clienti possono esercitare tale diritto entro l’8 maggio 2026, decidendo se cessare il contratto o passare a un altro operatore, senza dover sostenere spese aggiuntive.

Le comunicazioni e l’assistenza clienti

A partire dal 4 marzo, tutti i clienti interessati riceveranno comunicazioni dettagliate via SMS. Oltre alla notifica, saranno disponibili diverse modalità di assistenza, tra cui il numero informativo gratuito 409164, l’area personale MyTIM e il Servizio Clienti TIM al 119.

TIM ha messo a disposizione tutti questi strumenti per garantire che i clienti possano effettuare scelte informate, risolvendo eventuali dubbi e ricevendo supporto nella gestione delle loro opzioni tariffarie.

Con queste modifiche, TIM si prepara ad affrontare le sfide del mercato, ma offre ai suoi clienti un ampio ventaglio di possibilità per personalizzare l’esperienza mobile.